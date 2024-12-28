Narin cinayetinde karar açıklandı: Annesi, amcası ve abisi ağır müebbet hapise mahkum oldu

Narin davasında mahkeme kararını 28 Aralık'ta açıkladı. Kararda sanıklar için şöyle denildi:

ANNE, AMCA VE ABİYE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

- Narin'in amcası Salim Güran'ın kasten öldürme suçunu işlediği belirtilerek, Türk Ceza Kanu'nun 81 e 1 maddesi gereğince müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına, çocuk olan maktülün sanık Yüksel'in kızı, sanık Enes'in kardeşi olması ve maktülün sanıklar tarafından iştirak halinde öldürülmesi nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 82 ye 2 maddesi gereğince, "ağırlaştırılmış hapis cezası "ile cezalandırılmasına

- Narin'in abisi Enes Güran'ın, diğer sanıklar Yüksel Güran ile Salim Güran'la iştirak halinde kasten öldürme suçunu işlemesinden dolayı, Türk Ceza Kanu'nun 81 e 1 maddesi gereğince müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına, çocuk olan maktülün sanık Yüksel'in kızı, sanık Enes'in kardeşi olması ve maktülün sanıklar tarafından iştirak halinde öldürülmesi nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 82 ye 2 maddesi gereğince, "ağırlaştırılmış hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanık hakkında taktir uggulamasına yer olmadığına",

- Narin'in annesi Yüksel Güran'ın, diğer sanıklar Enes Güran ve Salim Güran ile iştirak halinde, kasten öldürme suçunu işlediği sabit görüldüğünden Türk Ceza Kanu'nun 81 e 1 maddesi gereğince müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına, çocuk olan maktülün sanık Yüksel'in kızı, sanık Enes'in kardeşi olması ve maktülün sanıklar tarafından iştirak halinde öldürülmesi nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 82 ye 2 maddesi gereğince, "ağırlaştırılmış hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

NEVZAT BAHTİYAR KAÇ YIL HAPİS CEZASI ALDI?

Kararda itirafçı sanık Nevzat Bahtiyar için, müebbet hapis cezasına hükmedilmemesi dikkat çekti. Kararda bu sanık için 4 yıl 6 ay hapis cezası yer aldı. Bahtiyar, suçunu itifa etmiş olsa da, mahkeme bu itirafların cinayetin delillendirilmesi konusunda birşey ifade etmediğine hükmetti.

Mahkemenin kararında, "her ne kadar Nevzat Bahtiyar için diğer sanıklarla birlikte iştirak halinde maktül Narin Güran'ı kasten öldürme suçundan cezalandırılması istenmişse de" denilerek, Bahtiyar'ın cesedi evden alarak, dereye götürdüğü hatırlatılarak, cesedin sanığın ifadeleriyle bulunmadığı belirtildi. Kararda Bahtiyar'ın "Cesedin bulunmasına kadar geçen sürede, suç delillerinin bulunamaması, Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan onlarca araştırmalara rağmen herhangi bir delilin bulunamaması, delil bulunamayışına sebebin ise söz konusu cansız bedenin uzunca suda kalmasının olduğu" belirtililerek, Türk Ceza Kanunu'nun 281 e 1 maddesi uyarınca taktiren ve teşdiden 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılması hükme bağlandı. Bahtiyar, Türk Ceza Kanunu'nun 281 e 1 maddesi uyarınca cezalandırıldı. Bu madde şöyle:



"Gerçeğin meydana çıkmasını engellemek amacıyla, bir suçun delillerini yok eden, silen, gizleyen, değiştiren veya bozan kişi, altı aydan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Kendi işlediği veya işlenişine iştirak ettiği suçla ilgili olarak kişiye bu fıkra hükmüne göre ceza verilmez."

NARİN CİNAYETİNİN KRONOLOJİSİ

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.



Yüksel, Enes ve Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim'de kabul edilmişti.



Sanıkların yargılanmasına 7 Kasım'da başlanmış, 3 gün süren ilk duruşma, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilerek 26 Aralık'a ertelenmişti.



İlk duruşmanın ardından cumhuriyet savcısı, hazırladığı 14 sayfalık mütalaayı celse arasında mahkemeye sunmuştu.

NARİN NE ZAMAN KAYBOLDU?

Narin Güran Kuran kursuna gitmek için evden çıktıktan sonra bir daha eve dönmedi. Diyarbakır’da 21 Ağustos 2024 tarihinde yaşanan olayda, önce aile kendisi bulmaya çalıştı, ardından son yılların en kapsamlı arama çalışması yapıldı.



Narin’ cinayetinde önce, amcası ve aynı zamanda Tavşantepe Muhtarı olan Salim Güran tutuklandı. Güran'a, “kasten öldürme” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlamaları yöneltildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2 Eylül’de yeni adli yıl açılışı nedeniyle Yargıtay'da düzenlenen resepsiyonda ve 3 Eylül’de ise konuk olduğu 24 TV’de Narin’le ilgili açıklamalar yaptı. Tunç, ilk açıklamasında “Adli Tıp'ın birtakım tespitleri var. DNA tespitleri var. Annesi ve babasından kan örnekleri alındı. Ve o araçta, amcasının aracındaki DNA'nın uyuştuğu görüldü. Bu yönde bir rapor var ve bu kuvvetli bir şüphe” sözlerini kullandı. Adalet Bakanı, 24 TV’de de “Narin'in amcasıyla ilgili tutuklama kararı verildiğini, tutuklama kararının bir tedbir olduğunu” belirtti.



NARİN'İN CESEDİ NE ZAMAN BULUNDU?



21 Ağustos'ta Tavşantepe köyünde kaybolan Narin Güran'ın cesedi, 19 gün sonra bir çuvalın içinde köye yakın bir dere yatağına gömülmüş halde bulundu. Adli Tıp Kurumu raporuna göre Narin, kaybolduğu gün boğularak öldürülmüştü. Soruşturma sırasında 24 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin bir bölümü daha sonra serbest bırakıldı. Gözaltına alınan 24 isimden biri itirafçı oldu ve Narin cinayetini anlattı. İtirafçı Nevzat Bahtiyar, ilk ifadesinde, "Narin'in cesedini amcası bana verdi. 200 bin TL teklif etti. Çuvalı alıp dereye götürdüm. Dereye koymam 30 dakika sürdü. Narin'i gömdükten sonra kayıp ihbarı verip arama çalışmalarına katıldım. Salim Güran öldürmeseydi bana "ortadan kaldır" demezdi" dedi. Bu itirafların ardından Narin'in annesi Yüksel Güran ile abisi Enes Güran da tutuklandı. Yüksel, Enes ve Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim'de kabul edilmişti. Toplam 12 tutuklu sanığın bulunduğu davada, sanıkların yargılanmasına 7 Kasım'da başlanmıştı.



İDDİANAMEDE NE VARDI?



Narin Güran cinayeti davasında savcılık, 4 sanık için müebbet hapis cezası istedi. İddianame, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan sanıklar Enes ve Yüksel Güran'ın eylemine uyan Türk Ceza Kanunu'nun 37/1 maddesi delaletiyle Türk Ceza Kanunu'nun 82/1-d,e, 53/1 ve 63. sevk maddeleri uyarınca, sanıklar Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın eylemine uyan Türk Ceza Kanunu'nun 37/1 maddesi delaletiyle Türk Ceza Kanunu 82/1-e, 53/1 ve 63. sevk maddeleri uyarınca ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları, alacakları ceza miktarı nazara alındığında hükümle birlikte sanıkların tutukluluk hallerinin devam edilmesi talep edildi.



DAVADA HANGİ DELİLLER VARDI?



Narin Venayeti davasında birçok önemli rapor dosyaya girdi. Kovuşturma boyunca bulunan ve sunulan tüm kamera görüntüleri, ifade tutanakları, adli tıp raporları, DNA raporları, olay yeri inceleme raporları, HTS kayıtları, HTS daraltılmış baz analiz raporu ve bu yönde desteklenen bilirkişi raporu, kriminal raporlar, Ulusal Kriminal Büro raporu, görüşme kayıtları, cep telefonları üzerinde yapılan inceleme neticesinde elde edilen veriler, kolluk tutanakları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, olay günü sanıklar Enes, Salim ve Yüksel Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın olay saatinde Arif Güran'ın evi ve civarında bulundukları daraltılmış baz analiz raporu ve bilirkişi raporuyla tespit edildi.

