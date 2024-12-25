Narin cinayetinde son durum: Duruşma öncesi ne biliyoruz?

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada en önemli raporlar mahkeme sunuldu.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince alınan ara kararda, dava dosyasına eklenen Daran-2 bölgesine ait görüntüler üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verilmişti.



GÖRÜNTÜ RAPORUNDA NE DENİLDİ?

Ulusal Kriminal Büro tarafından davaya ilişkin incelenen görüntülerle ilgili hazırlanan bilirkişi raporu tamamlanarak, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Bu raporda, özetle şöyle denildi:

- Deşifre klibi boyunca koyu karartı görünümlü hareketli olarak izlenen alanda Narin Güran'ın ahır-ev bölgesine yaklaşmakta olduğu değerlendirilmiş, yukarı doğru giderek gözden kaybolmuştur.

- Deşifre klibinde belirtildiği üzere ev, ahır bölgesinde karartılar ve ışıklı bölgeler izlenmiştir.

- 15.18.50'de patikada görülen karartıdan (Narin) 15 saniye sonra (15.19.05) ahır yanından kameraya yansıyan yoğun ışık parlaması dikkat çekmiştir. 15.38'de görülen birbirini takipleyen araçlar incelenmeden hemen öncesinde, köy üst yolunda 'U' yapıp, geri dönen araba dikkati çekmiştir.

BU RAPOR NEDEN ÖNEMLİ?

Rapor, Narin'in babası Arif Güran başta olmak üzere, sanıkların küçük kızın hiçbir zaman, ahırın bulunduğu yere doğru giden yokuştan yukarı çıkmadığı iddiasını çürütmesi açısından önemli. Ayrıça bu rapor, Narin'in en son görüldüğü saat ile uyumlu olarak, ahır bölgesinde insan hareketliliğini ortaya koydu. Rapordaki bu ifadeler, Narin'in babası ve sanıkların iddialarının aksine küçük kızın, okuldan dönerken, evlerinin, ahırın olduğu bölgeye, patikayı kullanarak gittiğine ilişkin önemli delil sundu.

Narin'in babası, kızının hiçbir zaman patikadan yukarı çıkmadığını ve bu arada Nevzat Bahtiyar tarafından kaçırılıp öldürüldüğünü, amcası Salim Güran'ın olayı karışmadığını ileri sürüyordu. Yine, Güran ailesi üyeleri, kendi evlerine yakın bir yerde bulunan amcanın evi ve ahır bölgesinde herhangi bir hareketlilik olmadığını da savunuyordu. Aynı şekilde aile ve savunma avukatları, sanıklar, bu bölgedeki cep telefonu kayıtlarının da gerçeği yansıtmadığını iddia ediyordu. Bu rapor sonrası bu iddialar yinelenmedi.

DNA RAPORU KATİLİ NASIL TARİF ETTİ?

Küçük kızın cesedi üzerinde yapılan incelemelerde avuç içinde ve şortunda kalan saç ile kıl parçaları bulunmuştu. Bu kıl parçalarının DNA incelemeleri tamanlandı ve annesi Yüksel Güran ile abisi Enes Güran ile uyumlu olduğu ortaya çıktı. Soruşturmalar sırasında bu kıl örneklerinden bir sonuca varılamamıştı ve örneklerin gelişmiş cihazlara sahip İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda incelenmesi istenmişti. Bu raporda ana hatlarıyla şöyle denildi:

- 2 Aralık 2024 tarihli rapor, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'ne ait. Raporda, kıl örneklerinin Narin'in sol avuç içi, siyah şortu ve atletinden elde edildiği belirtiliyor.



- Rapora göre, bu kıl örneklerinin DNA'ları, baba Arif Güran, tutuklu sanık anne Yüksel Güran, tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar ve tutuklu sanık abi Enes Güran'dan alınan örneklerle karşılaştırıldı. Rapora göre Narin'den kemik örneğini kullanıldı.



- Raporun sonuç bölümünde örneklerin makroskopik ve mikroskopik incelemeleri sonucunda, Narin'in sol avuç içindeki saç ve kılların kök içermediği, siyah şorttaki kıl örneğinin kök içermediği, atlet üzerindeki birisi 16 diğeri 11 kahverengi kılların da kök içermediği belirtildi.



- Raporda, örnekler üzerinde mitokondriyal DNA çalışması yapılarak, Yüksel Güran, Enes Güran ve Narin Güren ile aynı olduğu sonucuna varıldığı ifade edildi.



- Raporda, mitokondriyal DNA'nın sadece anneden çocuğa aktarıldığı da dikkate sunuldu. Bu nedenle babadan alınan örnekler ile kılların DNA dizilimleri birbirini tutmadı.

BU RAPOR NEDEN ÖNEMLİ?

Narin cinayetinde tutuklu sanık, amca Salim Güran'ın aracında küçük kıza ait kıl bulunmuştu. Bu delil, küçük kızın araca daha önce binmiş olma ihtimali öne çıkartılarak çürütülmek istendi.

Fakat bizzat cesedin üzerinden ele geçirilen kılların DNA uyumununu ortaya koyması, iddiaları önemli ölçüde çürüttü. Narin'in ağabeyi, tutuklu sanık Enes Güran, cezaevinden yaptığı bir telefon konuşmasında, ısrarla adli tıp raporunu soruyor, konuyla ilgisi o anda anlaşılmamasına rağmen, Narin'in diş fırçasını kullandığını, sonra da macununu kullandığını ileri sürüyordu.

Enes Güran, duruşmada kullanması için, muhtemelen, kendisine öğretilen bir yanıltma bilgisini panik içinde ağzından kaçırdı. Enes Güran'ın diş fırçası veya macunu ile DNA bulgusu arasında bir bağlantı kurmak istediği tahmin ediliyor. Enes Güran'ın diş veya ağız ile ilgili bir kalıntıdan endişe ettiği ileri sürüldü.

DNA raporunun Narin'in avuç içinde kılların sahiplerini ortaya çıkarması, cinayetin nasıl işlendiğiyle ilgili de bilgi sunabilir. Adli Tıp Raporu, küçük kızın boğazına ve göğsüne basılarak öldürüldüğünü ortaya koymuştu. Küçük kızın katil veya katilleriyle boğuşmuş olma ihtimali de gündeme getirildi ve bu durumda küçük kız katil veya katillerinden kılları avucuyla koparmış olabilir.