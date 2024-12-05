Narin cinayetinde son durum: Raporlar tamam önce kim konuşacak?

Narin cinayetine ilişkin duruşmalar 26 Aralık'ta yeniden başlayacak. İlk duruşmalarda gündeme gelen raporlara yönelik itirazlar ve yeni rapor talepleri önemli karşılandı. 3 önemli raporun içeriği ve davaya ilişkin yakın zamanda yaşanan gelişmeler şöyle:

TELEFON KAYITLARI DOĞRULANDI

İlk duruşmalarda sanık avukatları cep telefonlarının hareketliliğini ortaya koyan HTS kayıtlarına itiraz etti. Bu kayıtlarda, Narin'in öldürüldüğü saatlerde, amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, itirıfçı sanık Nevzat Bahtiyar'ın cinaşyatin işlendiği bölgede olduğu belirtilmişti. Sanık avukatlarının itirazı üzerine, bilirkişilere itirazları gidermeleri ve raporun ayrıntılarını aktarmaları görevi verildi. Bilirkişi heyeti ikinci raporu mahkemeye sundu ve bu raporda da sanıkların hareketliğini yeniden anlatıldı. Raporda, çalışmanın nasıl yapıldığı ve bu hareketlilik şölye sıralandı:

"- Tavşantepe köyüne 29.08.2024- 30.08.2024 tarihlerinde ve Narin Güran’ın cesedinin bulunduğu tarih olan 08.09.2024- 09.09.2024 tarihlerinden gidilerek, bütün şüpheliler, Salim Güran’ın ikameti, Arif Güran’ın ve Nevzat Bahtiyar’ın ikameti, ara yerler, sokaklar üzerinde gündüz ve gece farklı gün ve saatlerde daraltılmış baz çalışması yapılmış, özellikle Arif Güran ve Salim Güran’ın evi ve civarında çalışma yapılırken, bölgede bulunan görevlilerin cep telefonları kapattırılarak bazda yoğunluk olmaması gibi hususlar dikkate alınarak, farklı programlarla, en az iki tane 3 GSM firmasının hatları kullanılarak, Arif Güran, Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar’ın evi ve müştemilatında, ara yollarda adım adım çalışma yapılarak ana baz, yan baz GPRS bazları hataya yer verilmeden yüzlerce işlem yapıldıktan sonra titizlikle ve net bir şekilde tespiti yapılmıştır.

BÜTÜN SANIKLAR ORDAYDI

- Salim Güran'ın olay günü saat 15.20 sıralarında Arif Güran'ın ikametine geldiği, 15.22 sıralarında ahır kısmına geçtiği, 15.22 ile 15.26 arasında evin içerisinde olduğu, 15.36 sıralarında Arif Güran'ın ikametine girdiği, 15.52 sıralarında Mehmet Selim Atasoy ile görüştüğünde Arif Güran'ın ikametinde olduğu ve 16.08 sıralarında Arif Güran'ın ikametinin arka tarafında bulunduğu, 16.35 sıralarında Uzunbahçe tarafından bulunan mısır tarlasında olduğu, Nevzat Bahtiyar'ın ise olay günü saat 15.10 sıralarında Arif ve Salim Güran'ın ikametleri arasında bulunan yol ile Arif'in evinin yakınlarında olduğu, 15.18 sıralarında Arif'in ikametine yakın olduğu, 15.27 sıralarında Arif Güran'ın ikametinde ve müştemilatında olduğu, 16.00 sıralarında Narin Güran'ın cesedinin bulunduğu bölgede olduğu tespit edildi."

SALİM GÜRAN CESET BÖLGESİNDEYDİ

- Dar alan baz çalışmalarında yoruma dair en ufacık bir husus olamayacağı, yapılan çalışma sonuçlarının HTS'deki görüşmelere ve bazın yoğunluğuna ya da bazların değişkenliğine göre yön aldığı, bazların çok olmasının olayların ve şahısların bulundukları yerin tespitine avantaj ve kolaylık sağladığının bilinmesinin önemli olduğu ve bu çalışmalar yapılırken yaklaşık 2 metre ve 1 dakika bazlar arası geçişten ve hareketlilikten kaynaklı yanılma olabileceği hususunu vurgulamak isteriz."

Raporda, ilk raporda yer verilen "Salim Güran'ın kullandığı telefonun, 21 Ağustos'ta saat 22.47 ile 22.55 arasında Narin Güran'ın cesedinin bulunduğu yerdeki mısır tarlasından baz verdiği" tespiti yinelendi.

DNA RAPORU TAMAMLANDI

Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesince yapılan incelemenin ardından hazırlanan rapor da, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.



Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan raporda, Narin'in cesedi üzerinden elde edilerek, gönderilen saç ve kıl örneklerinin makroskobik ve mikroskobik incelemesinin yapıldığı belirtildi. Bu rapor da sanıkların lehine. Narin cesedi üzerinde yapılan çalışmalar sırasında sol avucunda, siyah şortunda ve atletinde saç ve kıl örnekleri bulunmuştu.

KIL ANNE VE ABİSİNE AİT

Bu kıl örnekleri yargılama açısından kritik öneme sahipti ve rapor mahkeme ulaştı. Atlet üzerinden alınan biri 16, diğeri 11 santimetre ve kahverengi kıl örneklerinin de köksüz olması nedeniyle çalışmaya alınmadığı belirtilen raporun sonuç kısmında, "Mitokondriyal DNA'da yüksek oranda polimorfizm gösteren kontrol bölgesindeki bazların sekanslanması ile elde edilen verilere göre, Yüksel, Enes ve Narin Güran'a ait mitokondriyal DNA dizilerinin birbiriyle aynı olduğu tespit edildi." bilgisi paylaşıldı.

CİNAYETİ ÜSTLENME PAZARLIĞI

Dava dosyasına giren bir başka kayıt, Güran ailesinin, itirafçı sanık Nevzat Bahtiyar'ın eşine yaptıkları teklifle ilgili. Hasan K. isimli birisi Gazal Bahtiyar'la şöyle konuşurken, bir mesajı iletti. Hasan K'nin Ali Rıza Güran'ın Bahtiyar ailesine iletmesi için "Ben yapmışım dese, evlerini getirirdik, Gazal'ın evini Gazal'a verirdik. Sen onlara söyleyebilir misin? Ben onlara diyemem." dediğini ileri sürerek başlayan telefon görüşmesi şöyle devam etti:

Gazal Bahtiyar: "Deseydin enayi var karşınızda. Onlar yapsın, onun üstüne atsın, evi versin Gazal'a. Ben onu Nevzat'a kurban ederim. Dünya malına mı kanacağım? Nevzat'ın evini yıktılar, evine ateş attılar."



Hasan K: "Ben dedim çocukları bana söyledi, 'Arabamızın devrini bize versinler.' (Güran ailesi) Küçük kardeşleri, 'Tamam arabanın devri mesele değil. Zamanı gelince veririz.' dedi"



Gazal Bahtiyar: "Kendileri öldürdü, onlar kızlarını öldürdü, bizimkinin boynuna koydular. Sonra teklif göndersinler"



Hasan K: "Bana söylediler, ben de söylerim dedim."



Gazal Bahtiyar: "Söyle ayaklarını denk atsınlar, bana kelimeler söylemesinler amca. Bu fukarayı hapiste çürüttüler."

KAMERA KAYITLARI DA DOSYAYA GİRDİ



Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince alınan ara kararda, dava dosyasına eklenen Daran-2 bölgesine ait görüntüler üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verilmişti. Güran ailesi de bu kayıtların suçluyu ortaya çıkaracağını, cinayetin tek başına Nevzat Bahtiyar tarafından işlendiğinin bu şekilde ortaya çıkacağını savunuyordu. Bu rapor da mahkeme sunuldu.



Ulusal Kriminal Büro tarafından davaya ilişkin incelenen görüntülerle ilgili hazırlanan bilirkişi raporu tamamlanarak, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.



Görüntülerden alınan fotoğraflara da yer verilen raporda, Tavşantepe Mahallesi'ndeki okulun güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu, "Kamera saatine göre 15.14'te Narin Güran'ın açıda, kadrajda olduğu, 15.15'te diğer kızlara el salladığı, patikada yürüdüğünün görüldüğü, bu andan sonra kamera açısında Narin'in görülmediği, okul kamerasında son görülme anının 15.15.14 (saat/dakika/saniye) olduğu" belirtilerek, şöyle denildi:



"Okul kamerasındaki son görülme anından (güncel) 1,5 dakika sonra ev-ahır istikametine doğru hareketli bir karartının olduğu, bu karartının kıyafet unsurlarının koyu renkte olmasından ve kısa boylu zayıf algılanmasından kaynaklı Narin Güran olabileceği değerlendirilmekte olup, takdiri makama bırakılmıştır."

NARİN EV VE AHIR BÖLGESİNE GİTTİ

"Görüntülerde patika yolu kullanmak üzereyken kadrajda bulunduğu an boyunca giysi özellikleri tanımlaması yapılması mümkün olduğundan dolayı patika yolu kullanıp yolda geçirdiği makul süre göz önünde bulundurulduğunda, 15.18.49 ile 15.18.50 (saat/dakika/saniye) aralığında görülen ve deşifre klibi boyunca koyu karartı görünümlü hareketli olarak izlenen alanda Narin Güran'ın ahır-ev bölgesine yaklaşmakta olduğu değerlendirilmiş, yukarı doğru giderek gözden kaybolmuştur.

Raporda, mahkemenin, "Olay yeri olarak iddia edilen Arif Güran'ın evinde veya ahırında bir insan hareketliliğinin olup olmadığı, ev, ahır veya evin etrafında yer alan bahçelere giriş çıkış yapan insanların bulunup bulunmadığı, bu alanlara herhangi bir arabanın gelip gelmediğinin tespiti" yönündeki talebine ilişkin, şu bilgi yer aldı:



"'Deşifre' klibinde belirtildiği üzere ev, ahır bölgesinde karartılar ve ışıklı bölgeler izlenmiş olup, izlenen bu hareketliliklerin takdiri makama aittir."

ÇOBANA SORGU VE DAYAK

Küçük kızın cesedini taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar’ın kuzeni olduğu öğrenilen Ahmet Akgün'ün sorgulanması dosyaya giren önemli bir gelişme oldu. Güran ailesinin Akgün'ü nasıl sorguladıkları kamera kayıtlarından anlaşıldı. Akgün, başına gelenleri anlatırken şöyle konuştu:



“Erhan Güran’ın kardeşi yanıma gelip, ağabeyinin beni evine çağırdığını söyledi. Ben de evlerine gittim zaten yakın oturuyoruz. Gittiğimde diğer aile üyeleri de kapıda oturuyordu. Erhan Güran bana, ‘Sen bir şey gördün mü görmedin mi? Sen köyde çok geziyorsun’ dedi. Çoban olduğum için sürekli dışarıda hayvanların yanındayım diye böyle bir şey sordu ve bu kez ‘Sen görmüşsündür’ dedi. Ben bir şey görmediğimi söyledim. Sinirlendiler ve beni dövdüler, suçum olmadığı halde yaptılar. Sonra da özür dilediler.” Akgün tokatlandığını, gömleğinin de yırtıldığını anlattı, gariban olduğu için böyle devrandıklarını söyledi.