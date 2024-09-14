Narin cinayetinde tutuklu anne Yüksel Güran'ın ağız ve diş modeli alındı

Diyarbakır'da kaybolan ve arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayetine ilişkilin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan annesi Yüksel Güran (44), diş hastanesine sevk edilerek ağız ve diş modeli alındı.

Narin cinayetinde tutuklu anne Yüksel Güran'ın ağız ve diş modeli alındı

Bağlar ilçesindeki Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma sürüyor.

Narin’in cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'de gözaltına alınan 22 şüpheliden tutuklanan annesi Yüksel Güran, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’ne getirildi. Güran'ın ağız ve diş modeli alındı.

yüksel Güran'dan alınan ve daha önce de Narin’den alınan ağız ve diş modelleri, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Narin'in ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki ısırık iziyle karşılaştırılacak.

Arama çalışmalarının sürdüğü sırada gözaltına alınan ağabeyi Enes Güran'ın İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki daha önceki incelemelerinde, 30 Ağustos'ta ısırık izlerinin Narin’e ait olup olmadığı tespit edilememişti.

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