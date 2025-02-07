Narin cinayetinde yeni gelişme: Babası karara itiraz etti

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Narin Güran cinayetinde, sanıklar Salim Güran, Yüksel Güran ve Enes Güran’ı ortak cinayet işlediklerini gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Narin'in babası Arif Güran, mahkemenin bu kararını istinafa taşıdı. Güran, dilekçesinde, önce Diyarbakır Barosu'nun davaya katılmasına itiraz etti. Arif Güran daha sonra, mahkemenin kararında gerçek katilin belirlenmediğine itiraz ederek, şu görüşü savundu:



"Müvekkilin göz bebeği olan Narin Güran'ın katline ilişkin yapılan yargılama sonucunda kesin ve net bir şekilde maddi hakikate ulaşılamadı, müvekkilin ifadesiyle bu dünya da ve inancı gereği ahirette yakasını tutacağı kişi veya kişilerin belirlenemedi."

Narin Güran

"CESEDİN ÜZERİNDEKİ BULGULAR YETERİNCE İNCELENMEDİ" Arif Güran, bir diğer itirazını, adli tıp raporları için yaptı ve kızının cesedinden ele geçirilen bulguların yeterince incelenmediğini savundu. Güran, şu iddiada bulundu:



"Külot dış kısım ön sürüntü örneği, külot , mor renkli etek ve yazma üzerindetespit edilen bir kısım lekelerden pozitif sonuç alınmıştır. Bahse konu örneklerde Menide ve idrarda bulunan Prostat Spesifik Antijeni tespit edilmiştir. PSA'nın meni ve idrarda bulunması Narin Güran'ın özel bölgesinde, mor renkli etek ve yazma üzerinde tespit edilmiş olması irdelenmeye ve bu husus üzerine gidilmesi gerekirken yok kabul edilmesi maddi gerçeğe ulaşma gayesine zarar vermiştir. Bu hususun detaylıca incelenmesi gerekmektedir."

Dört sanık iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçlamasıyla yargılanmıştı

NEVZAT BAHTİYAR'IN CEZASINA İTİRAZ ETTİ Güran, itirafçı sanık Nevzat Bahtiyar yönünden de itirazda bulundu. Bahtiyar'ın çelişkili beyanlar verdiğini ve asıl katil olduğunu savunan Güran, iddialarını şöyle sürdürdü:



"Narin Güran'ın bedenini bir çuvala sığdırıp dere kenarında gizleyen, soğuk kanlı bir şekilde gidip baldızında çay içen, baldızında peynir alan sonra namazını kılan, normal hayatına devam eden, kayıp çocukla ilgili arama faaliyetine katılan, Narin Güran'ın bulunacağını başta baba olmak üzere ailesini teselli etmeye çalışan Sanık Nevzat Bahtiyar'ın Türk Ceza Kanunu 82/1-e çocuğu kasten öldürme suçundan cezalandırılması gerekirken suç delillerini yok etme suçundan ceza verilmesi hukuka ve vicdana aykırıdır."