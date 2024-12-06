Narin davası: Savcı dayak ve sorguyu unutmadı

ÖNCE SORGU ARDINDAN DAYAK



Küçük kızın cesedini taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar’ın kuzeni olduğu öğrenilen Akgün, başına gelenleri anlatırken şöyle konuştu:



“Erhan Güran’ın kardeşi yanıma gelip, ağabeyinin beni evine çağırdığını söyledi. Ben de evlerine gittim zaten yakın oturuyoruz. Gittiğimde diğer aile üyeleri de kapıda oturuyordu. Erhan Güran bana, ‘Sen bir şey gördün mü görmedin mi? Sen köyde çok geziyorsun’ dedi. Çoban olduğum için sürekli dışarıda hayvanların yanındayım diye böyle bir şey sordu ve bu kez ‘Sen görmüşsündür’ dedi. Ben bir şey görmediğimi söyledim. Sinirlendiler ve beni dövdüler, suçum olmadığı halde yaptılar. Sonra da özür dilediler.” Akgün tokatlandığını, gömleğinin de yırtıldığını anlattı, gariban olduğu için böyle devrandıklarını söyledi.



"BENİ ÇOK DÖVDÜLER"



Akgün şunları söyledi:



“Ben onların yanına gitmediğim için beni dövdüler. Benim bir şey gizlediğimi sandılar. Ama ben hiçbir şey görmedim. Biz köyün yukarısındaydık. Narin’in kaybolduğu gün akşam 6’da köy merkezine gelince hareketliliği görüp oradakilere sorunca öğrendim kaybolduğunu… Beni çok dövdüler, suratıma vurdular, gömleğim kan içindeydi. Gömleğimi yırttılar, gömleğimin halini görseniz ağlardınız. Bu olaydan sonraki gün Narin’in cesedi bulundu.”



Erhan Güran daha sonra bu sorgu olayıyla ilgili açıklama yaparken, çobanı neden sorguladıklarını izah etmekten kaçındı. Çobana atılan dayağı da izah edemeyen Güran, suç işlemediklerini, kamera varken zaten gizli birşey yapmadıklarını anlattı.



Güran ailesinin tutuklu sanıklarından amca Salim Güran’ın avukatı Onur Akdağ ise sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Bu görüşme jandarma komutanının bilgisi ve bizzat talimatı dahilinde gerçekleşmiştir." iddiasında bulundu. Akdağ, çobana neden dayak atıldığını izan etmedi ve bu konuyu görmezden geldi.



Savcı, tutuklu sanıklar, Narin'in annesi Yüksel Güran, abisi Enes Güran, amcası Salim Güran ve itirafçı sanık Nevzat Bahtiyar için ömür boyu hapis cezası talep ederken, bu olayı unutmadı. Mütalaada, görüntülerin konuşmaların anlaşılması için kriminal büroya gönderildiği belirtilirken, görüntelerdeki tüm sanıklar için, kasten yaralama, tehdit, suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.



Mütalaada, bu görüntü ve dayak olayı için suç duyurusunda bulunulduğu belirtilirken, genel olar Güran ailesine yönelik başka tespitler de var. Aile üyelerinin kayıp arama sırasında kolluk kuvvetlerini gizlice dinlediği, kasten yangın çıkarttıkları, Narin'in kaybolduğu saat hakkında yanıltıcı bilgi verdikleri, yalan ifade verdikleri gibi suçlamalar da yer aldı.