SON DAKİKA Narin davası | Savcı mütalaasını açıkladı: İştirak halinde öldürdüler, iyi hal uygulanmasın
Narin davasında ikinci duruşmada savcı mütalaası okundu. Savcı, ailenin organize hareket edip, iştirak halinde Narin’i öldürdüğünü savundu. Mütalaada anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ile itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi, “İyi hal indirimi uygulanmasın.” denildi. Duruşma salonundan son gelişmeleri muhabir Nizamettin Kaplan bildiriyor.
23.11 NARİN DURUŞMASI ERTELENDİ
19.10 YARIM SAAT ARA VERİLDİ
17.11 AİLE FERTLERİ SALONA ALINMADI
16.25 - DURUŞMAYA 45 DAKİKA GERGİNLİK ARASI
Narin Güran davasının ikinci bölümünde gerginlik yaşandı.
Mahkeme heyeti, gerginlik üzerine davaya 45 dakika ara verdi.
16.00 - SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI: İŞTİRAK HALİNDE ÖLDÜRDÜLER
Savcı mütalaasında, aile bireylerinin Narin Güran olayını saklamak ve gizlemek için organize bir şekilde hareket ettiğini ifade etti.
Savcı, sanıkların iştirak halinde suç ortakları olduğuna dikkat çekti.
Elde edilen veriler ve dosya kapsamındaki delillere bakıldığında sanıkların olay günü Arif Güran’ın evinde olduğunun belirlendiğini ifade eden savcı, Salim Güran, Yüksel Güran, Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar hakkında iştirak halinde çocuğu öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.
Savcı, TCK’nın ilgili maddeleri gereği sanıkların cezalarında iyi hal indirimine gidilmemesini talep etti.
BABA ARİF GÜRAN MÜTALAAYA KARŞI SÖZ ALDI
Baba Arif Güran’a savcının mütalaasının ardından söz verildi.
Arif Güran, olay günü amcasının oğluyla birlikte davetiye dağıtmak amacıyla Batman’da olduğunu söyledi. Köyden komşunun kendisini aradığını ve kızının kaybolduğunu böyle öğrendiğini söyledi.
Narin’in kendisi için ne kadar önemliyse annesi için de önemli ve değerli olduğunu söyleyen Güran, “Bir anneyi evladıysa sınıyorlar.” dedi.
Sorguda, görmemesi gereken bişey gördüğü için Narin’in öldürüldüğünü kendisine sorulduğunu belirten Arif Güran, “Bana bu olayı senin, Baran’ın ve ağabeyin Erhan’ın dışında herkesin bildiğini söylediler. Bende kesinlikle böyle bişeyin olamayacağını söyledim.” ifadelerini kullandı.
Baba Güran, Salim’in kızına kesinlikle kötülük yapacağına inanmadığını, Narin’i Salim’in öldürmediğini söyledi.
Baba Güran, şöyle devam etti:
“Salim Güran seni silahla tehdit ettiyse, yakalandıktan sonra neden gelip bana söylemedi. O zaman söyleseydi bu adam benim başımın üstündeydi.
Bu adam gelip yanıma namaz kılıyordu. Eli titremiyordu, gözümün içine bakıyordu.
Gelip beni öldürseydi, kızımdan ne istedi, bu vahşi. Ben bu dünyada da öbür dünyada da senin imanından davacıyım.”
Baba Arif Güran, konuşurken eşi Yüksel Güran da göz yaşlarına boğuldu.
Arif Güran, “Giden benim ruhundur, canımdır ben adalet istiyorum. Ben intihar edecektim, oğlum uyandı. Eğer bir kere öldüysem, eşim on kere ölüyor.” dedi.
Sanıklardan Enes Güran ayağı kalktı, “Çıkmak istiyorum.” dedi.
14.00 - NEVZAT BAHTİYAR'DAN "BİLMİYORUM, HATIRLAMIYORUM" SAVUNMASI
Daha sonra Nevzat Bahtiyar huzura alındı. Mahkeme başkanının sorularına, Bahtiyar şöyle cevap verdi:
Mahkeme Başkanı: Araştırılmasını istediğiniz bir şey var mı?
Bahtiyar: Yok.
Mahkeme Başkanı: Eklemek istediğin bir şey var mı?
Bahtiyar: Yok.
Mahkeme Başkanı: Geçen celse dışında söylemek istediğin bir şey var mı?
Bahtiyar: Hayır.
Mahkeme Başkanı: Narin'i sen mi öldürdün?
Bahtiyar: Hayır.
"ÜZERİNDEN 4 AY GEÇMİŞ HATIRLAMIYORUM"
Avukatların "Olay günü ne yaptın?" sorusuna üzerinden 4 ay geçtiği için hatırlamadığını dile getiren Bahtiyar, "Oğlun, cesedi ahırın yan tarafından bırakıldığını nereden biliyor?" sorusuna da kimseye bir şey söylemediğini dile getirdi.
Narin'in bulunduğu köye gitmediğini ifade eden Bahtiyar, avukatların sorularını genellikle "Bilmiyorum, hatırlamıyorum" yanıtını verdi.
Avukatların "Narin'in raporunda iç çamaşırında PSA bulunmuş. Sperm öncesi bir bulgu." ifadelesine ise "Ben öyle bir şey yapmadım." ifadelerini kullanan Bahtiyar, sadece cesedin üzerine taş bıraktığını sözlerine ekledi.
Cesedi, derenin kenarını götürüp 38 dakika boyunca vakit geçiren Bahtiyar ise o süre için kendisini "İlk önce ip aradım. Çuvalın ağzını kapatmak için bekledim. Çuvalın içindeki kancayı ben koymadım, beni takip etmiş olabilirler." savundu.
"Siz bu cinayeti Salim Güran'ın işlediğini ve ailenin de size iftira ettiğini mi düşünüyorsunuz?" sorusuna ise Bahtiyar, "Salim, kendi ağzıyla bana Narin'i öldürdüğünü söyledi. Bana niye iftira attıklarını bilmiyorum." dedi.
13.00 - "İNKAR ETTİĞİ İÇİN AĞABEYİM TOKAT ATTI"
Mahkeme başkanının tanık beyanlarına söyleyeceği veya araştırılmasını istediği bir şeyin olup olmadığını sorması üzerine Arif Güran, "O videoda ben de vardım. Yemeğe gittik. 'A.A. orada olduğu için biz A.A.'yı çağırın' dedik. O adam, sabit. Akşam 18.30'da köye girdiği için kimi gördüğünü sormak için çağırdık. A.A. ile konuştuğumuzda inkar etti, ağabeyim de bir-iki tokat vurdu." dedi.
"KAMERANIN BOZULMASI O GÜNE Mİ DENK GELDİ?"
Oğlu Enes'in neden olmadığı sorusuna ise "Aile komple toplanacak diye bir şey planlanmadığı için Enes de yoktu. Oraya yemeğe gittik, özellikle planlanmış bir toplantıya değil. Benim kızım gitmiş, ruhum gitmiş. 'Allah için çağırın, benim kızımla ilgili bilgi versin' dedim. Ama maalesef kimse görmemiş kızımı. Bütün tesadüfler benim kızımın ölümüne mi denk geldi? Benim kızım Türkiye'ye mal oldu. Bu kadar önemli bir dosyada kameranın bozulması o güne mi denk geldi?" diye konuştu.
12.00 - ERHAN GÜRAN'A AİLE MECLİSİ GÖRÜNTÜSÜ SORULDU
Çoban Ahmet A.’nın ifadesinin tamamlanmasının ardından Narin’in arama çalışmaları sırasında evinde aile toplantısı yapıldığı ortaya çıkan Erhan Güran’ın ifadesine geçildi.
Tanık olarak ifade veren Erhan Güran, çoban Ahmet’in yalan söylediğini savundu, “Arkaya gittim, çobanla konuştum. Bana ‘İsa’yı ve bir kadını gördüm’ dedi. Çok dövmedim. Ben çobana vuranlara kızdım.” diye konuştu.
Erhan Güran, çoban Ahmet’in hareketlerinden şüphelendiğini, bu durumu jandarmaya bildirdiğini de söyledi.
Amca Güran görüntüler için “Şüpheli hareketleri nedeniyle Ahmet’i çağırdım. Soru sorduk.” dedi.
Duruşma Nevzat Baytihar’ın ifadesiyle sürüyor.
11.00 - ÇOBAN AHMET'İ SIKIŞTIRAN SORULAR: AĞLAMAYA BAŞLADIÇoban Ahmet A.'ya Güran ailesinin Narin'in cesedi bulunmadan önce yaptığı toplantı soruldu
Duruşmada tanık çoban Ahmet A.’nın ifadesine geçildi.
İfade öncesinde Güran ailesinin bireylerinin Erhan Güran’ın evinde yaptığı toplantıya ilişkin görüntü izletildi.
Aile avukatları video kaydına itiraz etti, görüntünün izletilmesinin yasal olmadığını savundu.
Olay günü Narin’i görmediğini savunan Ahmet A., Arif Güran’ın evinde de bir kalabalık görmediğini söyledi.
Narin Güran cinayeti: Aile bireylerinin toplantı görüntüsü dava dosyasına girdi
AİLE TOPLANTISI GÖRÜNTÜSÜ SORULDU
Dava dosyasına giren aile toplantısı görüntüsüne ilişkin, o gün orada kendisine herhangi birine denk gelip gelmediği sorusu yöneltildiğini söyleyen Ahmet A., “‘Yabancı araba gördün mü’ diye sordular. Ben de görmediğimi söyledim.” dedi.
O gece dövüldüğünü anlatan Ahmet A., “Allah hakkımızı bırakmasın. Ben hiç bir şey görmedim.” şeklinde konuştu.
Çoban Ahmet A.’nın ifadesi şöyle devam etti:
Mahkeme Başkanı: Enes’in yanımda bir kız gördün mü?
Ahmet A.: Görmedim.
"SANA BASKI YAPAN OLDU MU?"
Mahkeme Başkanı: Olaydan sonra sana baskı yapan oldu mu?
Ahmet A.: O günden sonra beni tehdit eden olmadı.
Mahkeme Başkanı: Sana ifade verme konusunda baskı oldu mu ?
Ahmet A: Baskı olmadı. Olay günü Narin’i görmedim.
Savcı: Maaşını kimden alıyorsun? Nevzat ile Salim’in arası nasıldı?
Ahmet A: Kardeş gibiydiler.
ISRARLI SORULAR AĞLATTI
Ahmet A., savcı ile avukatın ısrarlı soruları üzerine ağlamaya başladı.
Savcının ısrarlı soruları üzerine tanık avukatları müdahale etti.
Bu sırada tartışma yaşandı.
Bunun üzerine mahkeme başkanı, avukatları uyardı.
ERHAN GÜRAN: ÇOBAN YALAN SÖYLÜYOR
Çoban Ahmet A.’nın ifadeleri üzerine toplantının yapıldığı evind sahibi Erhan Güran söz aldı. Erhan Güran, çoban Ahmet’in yalan söylediğini savundu, “Arkaya gittim, çobanla konuştum. Bana ‘İsa’yı ve bir kadını gördüm’ dedi. Çok dövmedik. Ben çobana vuranlara da kızdım.” dedi.
10.00 - R.A.'NIN AÇIKLAYAMADIĞI ÇELİŞKİDava Diyarbakır Adliyesi'nde görülüyor
Duruşmada ilk olarak tanıklar dinlenecek.
Davanın bir başka dosyası olan ve toplamda 8 kişinin yargılandığı ancak şu ana kadar iddianamesinin hazırlanmadığı bir başka soruşturma kapsamında tutuklanan çocuk yaştaki R.A.’nın ifadesine başvuruldu.
R.A. mahkeme salonuna getirilmedi, SEGBİS aracılığıyla ifade verdi.
Mahkeme başkanı, R.A.’yı söyleyeceklerinin kendisinin yargılandığı diğer soruşturmada aleyhinde delil olabileceği konusunda uyardı.
R.A.’nın duruşmada tutanaklardaki ifadelerini, “Ben böyle demedim. İfadelerimi okumadım, bana imza attırdılar.” diyerek reddetmesi dikkat çekti.
Daha sonra pedagog eşliğinde ifadeye geçildi.
R.A.’nın sorulara verdiği yanıtlar şöyle:
Mahkeme Başkanı: Narin öldürüldüğü gün neler yaşandı?
R.A.: Her gün ne yapıyordumsa o gün de onu yaptım. Köye bir kez gittim. Babamla. Sonra Salim Güran tarlaya geldi. Olay günü ilk geldiğinde saat 08.00-09.00 civarıydı. 1,5 saat yanımızdan kaldıktan sonra gitti.
- Babam işçileri almaya gitti. Ben tarlada kaldım.
- Saat 15.00-16.00 gibi Salim Güran yanıma geldi babamı sordu. ‘Nereye gitti’ dedi. Ben de işçileri almaya gittiğini söyledim. Sonra babamı aradı. Çay yapıp içtik babam geldi.
Pedagog: Nasıl davranıyordu?
R.A.: Normaldi. Her gün nasıl davranıyorsa öyle davranıyordu.
Babam gittikten 15 dakika sonra Salim Güran da üstünü değiştirmek için yanımdan ayrıldı. Sonra geldi. 18.30 gibi yemek yedik.
Bu sırada biri Salim Güran’ı aradı. Kimdi bilmiyorum. Arayan kişi 'Kız kayboldu' dedi. O da ‘Bu saat kız kaybolma saati mi?’ Sonra o babamla gitti. Ben kardeşim ile orada kaldım.
R.A.: İki fıskiyeyi bir birbirine bağlamıştık. Basınç olunca atıyor. Onun düştüğünü söyledi.
Pedagog: Sen o gün 18.30 da ‘Buradaydı’ dedin. Ama 18.38’de seni aramış bu konuda ne söylemek istersin?
R. A.: Bilmiyorum. Patronumdur. Arayabiliyor.
SALİM’E KÜFÜR SORUSU
Jandarmanın tuttuğu tutanakta Salim Güran’a küfür ettiği konusu soruldu.
Mahkeme Başkanı: Diyorsun ki senin yüzünden başımız belaya girdi. Tarlaya geldiğinde ayakları ıslaktı demişsin.
R.A. bu soru karşısında böyle bir şey demediğini savundu.
"15.00-16.00'DA BİZİMLEYDİ" DEDİ, 15.52'DE TELEFONLA KONUŞMUŞLAR
Mahkeme Başkanı: 15.52’de Salim Güran R.A.’yı telefonla arıyor. R. A. da 'O sırada yanımdaydı' diyor. Buna cevabı ne? O sırada telefonla konuşuyorlar. Ama o sırada ‘Salim yanımdaydı’ diyor. Biz bu çelişkiyi gideremedik.
R.A: Babam tarlada suyu değiştirmeye gitti. Salim Güran da bana yardım etmek için eve gidip üstünü değiştirip gitti. Kızın kaybolduğu telefonu geldikten sonra yanımızdan ayrıldı.
Savcı, Salim Güran ile 15.52’de yapılan telefon görüşmesini sordu: Ne görüştü?
R.A.: Hatırlamıyorum. Saati kaç olduğunu tam hatırlıyorum. Tahmini olarak söylüyorum.
"SAATİ YANLIŞ SÖYLE" DEDİLER Mİ?
Diyarbakır Barosu Avukatlarından Nahit Eren, R.A.’ya saatleri yanlış söylemesi konusunda bir baskı olup olmadığı sorusunu sordu.
R.A. üzerinde bu konuda bir baskı olmadığını ifade etti.
Bunun üzerine Eren, “Baban tarlaya işçi bırakıp döndükten sonra o sırada Salim ve baban dışında kimseyi gördün mü?” diye sordu.
R.A., “Tavşantepe’den biri vardı. Hayvanlarını getiriyordu. O gün geldi mi hatırlamıyorum.” yanıtını verdi.
R.A.’nın ifadesi şöyle devam etti:
Nahit Eren: Salim Güran’ın ilk ve son gelişindeki kıyafetlerini hatırlıyor mu ?
R.A.: İlk geldiğinde üzerinde ne vardı hatırlamıyorum. İkinci gelişinde tarla kıyafeti vardı.
Avukat: Salim Güran 4 ila 6 arasında ne kadar orada kaldı?
R.A.: Üstünü değiştirmek için gitti. Sonrasında hep yanımızdaydı.
Mahkeme Başkanı: Çelişki giderilemedi.
Mahkeme başkanı daha sonra sanıklara dönerek R.A.’ya bir sorularının olup olmadığı sorusunu yöneltti.
Salim Güran’ın avukatı, R.A.’nın okuma yazması olup olmadığını sordu. R.A., “Biraz biliyorum.” diye yanıt verdi.
Gözaltındayken kötü muameleye maruz bırakıldığını da savunan R.A.’nın ifadesi bir saat sürdü.
NARİN DAVASI: DURUŞMA BAŞLADIDavanın ikinci duruşması kapsamında tutuklu sanıklar cezaevinden çıkarılarak Diyarbakır Adliyesi'ne götürüldü
Diyarbakır’da dere yatağında, çuvalda üzeri taşlarla örtülü cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde ikinci duruşma bugün görülüyor.
Davada 12 tutuklu sanık var.
Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ile itiraçı Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.
Dosya kapsamında tutuklu bulunanlar bu sabah Diyarbakır Adliyesi’ne getirildi.
Duruşma öncesinde adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
Baba Arif Güran, duruşmaya katılmak üzere adliyeye geldi.
Davada biri tutuklu üç kişi tanık olarak dinlenecek.
Tüm gözlerin çevrildiği duruşma saat 09.20 sıralarında başladı.
DURUŞMA ÖNCESİNDE NE BİLİYORUZ?Diyarbakır Adliyesi önünde geniş güvenlik önlemleri alındı
Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından alınan ara kararda, dava dosyasına eklenen Daran-2 bölgesine ait görüntüler üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verilmişti.
GÖRÜNTÜ RAPORUNDA NE DENİLDİ?
- Deşifre klibi boyunca koyu karartı görünümlü hareketli olarak izlenen alanda Narin Güran'ın ahır-ev bölgesine yaklaşmakta olduğu değerlendirilmiş, yukarı doğru giderek gözden kaybolmuştur.
- Deşifre klibinde belirtildiği üzere ev, ahır bölgesinde karartılar ve ışıklı bölgeler izlenmiştir.
- 15.18.50'de patikada görülen karartıdan (Narin) 15 saniye sonra (15.19.05) ahır yanından kameraya yansıyan yoğun ışık parlaması dikkat çekmiştir. 15.38'de görülen birbirini takipleyen araçlar incelenmeden hemen öncesinde, köy üst yolunda 'U' yapıp, geri dönen araba dikkati çekmiştir.
BU RAPOR NEDEN ÖNEMLİ?
Narin'in babası, kızının hiçbir zaman patikadan yukarı çıkmadığını ve bu arada Nevzat Bahtiyar tarafından kaçırılıp öldürüldüğünü, amcası Salim Güran'ın olayı karışmadığını ileri sürüyordu. Yine, Güran ailesi üyeleri, kendi evlerine yakın bir yerde bulunan amcanın evi ve ahır bölgesinde herhangi bir hareketlilik olmadığını da savunuyordu. Aynı şekilde aile ve savunma avukatları, sanıklar, bu bölgedeki cep telefonu kayıtlarının da gerçeği yansıtmadığını iddia ediyordu. Bu rapor sonrası bu iddialar yinelenmedi.
DNA RAPORU KATİLİ NASIL TARİF ETTİ?
Bu kıl parçalarının DNA incelemeleri tamanlandı ve annesi Yüksel Güran ile abisi Enes Güran ile uyumlu olduğu ortaya çıktı.
Soruşturmalar sırasında bu kıl örneklerinden bir sonuca varılamamıştı ve örneklerin gelişmiş cihazlara sahip İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda incelenmesi istenmişti. Bu raporda ana hatlarıyla şöyle denildi:
- 2 Aralık 2024 tarihli rapor, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'ne ait. Raporda, kıl örneklerinin Narin'in sol avuç içi, siyah şortu ve atletinden elde edildiği belirtiliyor.
- Rapora göre, bu kıl örneklerinin DNA'ları, baba Arif Güran, tutuklu sanık anne Yüksel Güran, tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar ve tutuklu sanık abi Enes Güran'dan alınan örneklerle karşılaştırıldı. Rapora göre Narin'den kemik örneğini kullanıldı.
- Raporun sonuç bölümünde örneklerin makroskopik ve mikroskopik incelemeleri sonucunda, Narin'in sol avuç içindeki saç ve kılların kök içermediği, siyah şorttaki kıl örneğinin kök içermediği, atlet üzerindeki birisi 16 diğeri 11 kahverengi kılların da kök içermediği belirtildi.
- Raporda, örnekler üzerinde mitokondriyal DNA çalışması yapılarak, Yüksel Güran, Enes Güran ve Narin Güren ile aynı olduğu sonucuna varıldığı ifade edildi.
- Raporda, mitokondriyal DNA'nın sadece anneden çocuğa aktarıldığı da dikkate sunuldu. Bu nedenle babadan alınan örnekler ile kılların DNA dizilimleri birbirini tutmadı.
AMCANIN ARACINDAN ÇIKAN DELİL
Fakat bizzat cesedin üzerinden ele geçirilen kılların DNA uyumununu ortaya koyması, iddiaları önemli ölçüde çürüttü. Narin'in ağabeyi, tutuklu sanık Enes Güran, cezaevinden yaptığı bir telefon konuşmasında, ısrarla adli tıp raporunu soruyor, konuyla ilgisi o anda anlaşılmamasına rağmen, Narin'in diş fırçasını kullandığını, sonra da macununu kullandığını ileri sürüyordu.
Enes Güran, duruşmada kullanması için, muhtemelen, kendisine öğretilen bir yanıltma bilgisini panik içinde ağzından kaçırdı. Enes Güran'ın diş fırçası veya macunu ile DNA bulgusu arasında bir bağlantı kurmak istediği tahmin ediliyor. Enes Güran'ın diş veya ağız ile ilgili bir kalıntıdan endişe ettiği ileri sürüldü.
DNA raporunun Narin'in avuç içinde kılların sahiplerini ortaya çıkarması, cinayetin nasıl işlendiğiyle ilgili de bilgi sunabilir. Adli Tıp Raporu, küçük kızın boğazına ve göğsüne basılarak öldürüldüğünü ortaya koymuştu. Küçük kızın katil veya katilleriyle boğuşmuş olma ihtimali de gündeme getirildi ve bu durumda küçük kız katil veya katillerinden kılları avucuyla koparmış olabilir.
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