SON DAKİKA Narin davası | Savcı mütalaasını açıkladı: İştirak halinde öldürdüler, iyi hal uygulanmasın

Daha sonra Nevzat Bahtiyar huzura alındı. Mahkeme başkanının sorularına, Bahtiyar şöyle cevap verdi:



Mahkeme Başkanı: Araştırılmasını istediğiniz bir şey var mı?



Bahtiyar: Yok.



Mahkeme Başkanı: Eklemek istediğin bir şey var mı?



Bahtiyar: Yok.



Mahkeme Başkanı: Geçen celse dışında söylemek istediğin bir şey var mı?



Bahtiyar: Hayır.



Mahkeme Başkanı: Narin'i sen mi öldürdün?



Bahtiyar: Hayır.

"ÜZERİNDEN 4 AY GEÇMİŞ HATIRLAMIYORUM"

Avukatların "Olay günü ne yaptın?" sorusuna üzerinden 4 ay geçtiği için hatırlamadığını dile getiren Bahtiyar, "Oğlun, cesedi ahırın yan tarafından bırakıldığını nereden biliyor?" sorusuna da kimseye bir şey söylemediğini dile getirdi.

Narin'in bulunduğu köye gitmediğini ifade eden Bahtiyar, avukatların sorularını genellikle "Bilmiyorum, hatırlamıyorum" yanıtını verdi.

Avukatların "Narin'in raporunda iç çamaşırında PSA bulunmuş. Sperm öncesi bir bulgu." ifadelesine ise "Ben öyle bir şey yapmadım." ifadelerini kullanan Bahtiyar, sadece cesedin üzerine taş bıraktığını sözlerine ekledi.

Cesedi, derenin kenarını götürüp 38 dakika boyunca vakit geçiren Bahtiyar ise o süre için kendisini "İlk önce ip aradım. Çuvalın ağzını kapatmak için bekledim. Çuvalın içindeki kancayı ben koymadım, beni takip etmiş olabilirler." savundu.

"Siz bu cinayeti Salim Güran'ın işlediğini ve ailenin de size iftira ettiğini mi düşünüyorsunuz?" sorusuna ise Bahtiyar, "Salim, kendi ağzıyla bana Narin'i öldürdüğünü söyledi. Bana niye iftira attıklarını bilmiyorum." dedi.