Narin davasının gerekçeli kararı ne anlatıyor? Bir dava daha var

Mahkemenin gerekçeli kararı, son yılların en önemli cinayet davasında verilen mahkumiyet kararlarının nedenini önemli ölçüde açıklıyor. Karara göre mahkeme heyeti dosyaya giren bazı delilleri ve tanık ifadelerini dikkate almadı buna karşılık, daraltılmış baz istasyonu, video kayıtları ve telefon kayıtları delil olarak benimsendi.

GEREKÇELİ KARARDA KATİLİN İSMİ NEDEN YOK?

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararında, Narin'i tam olarak kimin öldürdüğü belirtilmedi. Mahkeme heyeti bu eksikliği kararında izah ederken, cinayetin istisnai bir durum olduğu belirterek şu görüşü aktardı:

"- Eğer somut olayda eylemin sanık veya sanıklar tarafından yapıldığı sabit ise yukarıda belirtilen diğer sorular (eylemin nerede gerçekleştiği, tam olarak ne zaman yapıldığı veya nasıl yapıldığı) asli sorular olmayıp, fer'i sorular olarak kalacaktır."

NARİN EN SON NE ZAMAN GÖRÜLDÜ, EVİNE Mİ GİTTİ?

Duruşma öncesi en çok tartışılan konulardan birisi Narin'in evine gidip gitmediğiydi. Sanıklar Narin'in kurs dönüşü evine ulaşmadan öldürüldüğünü ileri sürüyordu. Mahkemenin bu soruya yaklaşımı aslında Babası Arif Güran'ın iddialarına da yanıt amacı taşıyor. Baba ve sanıklar, Narin'in kurs dönüşü eve ulaşan patikayı kullanmadığını, bu patikanın başında Nevzat Bahtiyar tarafından alıkonulup öldürüldüğünü ileri sürmüştü. Mahkeme heyeti tam aksi görüşe ve vardı ve bu durumu şöyle özetledi:

- (Daran-2 video kayıtlarının raporu) raporda söz konusu hareketliliğin piksel bozulumu olmadığı, gerçek canlı hareketlilik olduğunun belirtildiği görülmüştür. Bu durum karşısında mahkememizce ilgili karartının canlı ve gerçek bir insan hareketliliği olduğu kabul edilmiştir.

- Dolayısıyla düzenlenen raporda yapılan incelemede bu karartının ahır ve ev bölgesine yöneldiği ve ardından hareketli unsurun kaybolduğu anlaşılmakla, okul kamerası ile uyumlu olan bu tespit karşısında maktul Narin'in patikayı çıkarak ev ve eklentisi olan ahıra doğru gittiği mahkememizce sabit görülmüştür.

BİR BAŞKA DAVA DAHA MI VAR?

Gerekçeli kararda bazı tanıkların beyanlarının dikkate alınmadığı izah edilirken, bilinmeyen bir soruşturmanın varlığı anlaşıldı. Kararda bu durum şöyle anlatıldı:

- Mahkememizce dinlenen tanıklar hakkında ise ayrı bir soruşturma yürütüldüğü, ilgili soruşturmanın halen derdest olduğu ve dosya hakkında kısıtlama kararı bulunduğu anlaşılmıştır. Sanıklar ve sanıklar müdafi tarafından söz konusu dosyanın iş bu dosya arasına alınması yönünde taleplerde bulunulması üzerine bu husus Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına sorulduğunda dosyada kısıtlama kararı olduğu, bu nedenle soruşturma dosyasının iş bu dosya içerisine alınmadığı..

ANNESİ NEDEN CEZA ALDI?

Duruşmalar sırasında Narin'in annesi sanık Yüksel Güran'ın cinayeti bildiğine ve rol yaptığına ilişkin yorumlar vardı. Mahkeme, kararında anneyi samimi bulmadı ve oğlunu korumak için daha ceset bulunmadan kızının öldüğüne ilişkin ifadeler kullandığını dikkate aldı. Kararda şöyle denildi:

-Soruşturma aşamasında TV kanallarına verdiği röportajlarda genellikle oğlu olan Enes'i nasıl koruyabileceği, oğluna zarar gelmemesi için neler yapabileceği şeklinde söylemlerde bulunduğu, yine dosya arasında bulunan tutanaklarda da sanığın yukarıda belirtilen şekillerde söylemlerde bulunduğunun belirtildiği görülmüştür. Yine sanık Yüksel'in henüz Maktul Narin'in cansız bedeni bulunmamışken sürekli kızının öldüğünü, en azından bir mezarının olması gerektiğini söylediği görülmüştür.

- Bu nedenle sanık Yüksel'in maktul Narin'in cansız bedeninin bulunmasından önce kızının öldüğünü bildiği, sürekli sanık Enes'i nasıl korurum diyerek Narin'in ölümüne ilişkin gerçekleri dile getirmediği ve saklamaya çalıştığı mahkememizce kabul edilmiştir

ABİSİ ENES GÜRAN NEDEN CEZA ALDI?

Davada dikkat çeken isimlerden birisi Nari'in abisi Enes Güran'dı. Enes Güran, vücudundaki ısırık veya yara izleriyle de dikkat çekiyordu. Mahkeme heyeti bu izleri dikkate aldı ancak bu izlerle Narin'in ölümü arasında doğrudan bir bağlantı kurmadı. Adli Tıp Raporunu dikkate alan mahkeme, bu ısırıkları kararına şöyle geçirdi:

- Bu lezyonların insan ısırık iziyle uyumlu olduğu, lezyonların lokalizasyonları, tipik ve net bütün dişleri kavrayan çene hareketleri bütünlüğünü içermediği, sadece uç kısımları ile meydana geldiğinden, bu lezyonların sorulduğu üzere küçük çocuğa (18 yaşından küçük) ait olabileceği gibi erişkine de ait olabileceği, aralarında ayrım yapılamayacağı...

AMCA SALİM GÜRAN İÇİN KARARDA NE DENİLDİ?

Cinayette en dikkat çiken isim amca Salim Güran'dı. Mahkeme heyeti Salim Güran'ın cinayete ilişkin herhangi bir telefon görüşmesi olmamasına rağmen, telefon kayıtlarını silmesini ve bazı hareketlerini dikkate aldı. Araç kayıtları ve hareketliliği de Salim Güran için delil olarak değelendirildi. Kararda amcaya ilişkin bölümler şöyle:

- Salim GÜRAN'ın olay günü ve öncesinde fiilen kullanmakta olduğu 47 KF 388 plakalı araç üzerinde arama ve inceleme yapıldığı, elde edilen numunelerin Van Jandarma Kriminal Laboratuvarınca yapılan incelemesi sonucu düzenlenen raporda söz konusu aracın şoför koltuğunun oturma kısmında Narin GÜRAN'a ait DNA profili bulunduğunun tespit edildiğinin belirtildiği görülmüştür.



- Salim GÜRAN'ın kullanımında olan 47 KF 388 plakalı araçta bulunan bulgular üzerine araç içerisinde daha detaylı inceleme yapılabilmesi amacıyla söz konusu araç çekici marifetiyle Van Jandarma Kriminal Laboratuvarına gönderilmiş, yapılan detaylı incelemede aracın sağ arka kapı iç kısmı üzerinden elde edilen kıl numunesinin Narin GÜRAN'a ait olduğunun tespit edildiğinin belirtildiği görülmüştür.

- Olay gününde bazı konuşmalara ait kayıtlarının olduğu, bazı konuşmalara ait kayıtların ise silindiği, yine aynı şekilde başta whatsapp konuşmalar ve mesajlaşmalar olmak üzere diğer mesajlaşma kayıtlarının da bazılarının silindiği görülmüştür.