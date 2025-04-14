Narin Güran cinayet davası 25 Nisan'a ertelendi

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan 6'sı tutuklu 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuğun yargılanmasına başlanıldı.

Tutuklu sanıklar Birsen, Fuat ve Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz sanıklar Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran ile suça sürüklenen çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan dava, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesinde görülüyor.

Tutuklu sanıklar, Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araçlarıyla geniş güvenlik önlemi alınarak Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi.



Kapalı görülen davanın ilk duruşmasında, 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuk ve avukatları hazır bulundu.

SANIK AVUKATLARININ SAVUNMASINA GEÇİLDİ

6’sı tutuklu, 15 sanığın sorgusu sona erdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatlarının konuşmasının ardından savcı, tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına karar verilmesini talep etti. Ardından sanık avukatlarının savunması dinlendi.



Mahkeme, davayı 25 Nisan'a erteleyerek tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına karar verdi.



BASINA KAPALI

Mahkeme başkanı, sanıklar ile avukatları ve sanık yakınları dışında salona kimseyi almadı. Barolar ve bazı sivil toplum kuruluşları da duruşmayı takip etmek için adliyeye gelirken, davaya katılma talepleri reddedildi.

İKİ DAVA DOSYASI BİRLEŞTİRİLDİ

Narin Güran'ın annesi, ağabeyi ve amcası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı. Narin cinayeti için bir diğer dava da suçluyu kayırma suçundan 6'sı tutuklu 15 sanık için açıldı. Bu sanıklardan 3'ü çocuktu, onlar için ayrı iddianame hazırlanmıştı. Ancak sonraki süreçte iki dava dosyası birleştirildi.

Sanıkların, arama çalışmaları sürerken gerçek dışı beyanlarda bulundukları belirtildi. Ayrıca çalışmaları etkilemek için köyde yangın çıkardıklarının tespit edildiği vurgulandı. Bölgede görev yapan jandarma personelini takip ettikleri ve dinledikleri telefon kayıtlarını sildiklerine dikkat çekildi.