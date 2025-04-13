Narin Güran cinayeti: 15 sanık hakim karşısına çıkacak

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinin sanıkları yarın hakim karşısına çıkacak.



Tutuklu sanıklar Maşallah, Fuat ve Birsen Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya hakkında "Suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.





Şeyma Kaya, İbrahim Halil Güran, Hediye Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran, çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) ise tutuksuz sanıklar olarak hakim karşısına çıkacak isimler arasında yer alıyor.



NE OLMUŞTU?



Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu 12 kişi ile suça sürüklenen 3 çocuk hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, Başsavcılık tarafından 12 kişi hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından, çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında aynı suçtan hazırlanan iddianame ise 2. Çocuk Mahkemesince kabul edilmişti.