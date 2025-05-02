Narin Güran cinayeti davasında ara karar
Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin "suçluyu kayırma" suçlamasıyla açılan davada tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verildi.
Türkiye'nin konuştuğu Narin Güran (8) cinayetinde "suçluyu kayırma" soruşturmasına ilişkin açılan davada bugün üçüncü duruşma görüldü.
Dava açılan 6'sı tutuklu 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuk hakim karşısına çıktı.
Tutuklu sanıklar Birsen, Fuat ve Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz sanıklar Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran ile suça sürüklenen çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan beşer yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan dava, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.
Tutuklu sanıklar, Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araçlarıyla geniş güvenlik önlemi alınarak Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi.
Kapalı görülen davanın üçüncü duruşmasında, 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuk ve bazı avukatları hazır bulundu. Bazı avukatlar ise mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı.
Duruşmada, Cumhuriyet savcısı esas hakkında hazırladığı ve celse arasında sunduğu, 6'sı tutuklu 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuğun "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan beşer yıla kadar hapis cezası ve 6 sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdiği mütalaayı okudu.
Sanık avukatları, savunmalarında müvekkillerinin isnat edilen suçtan tahliyeleri ile beraatlerini istedi.
SANIKLARIN TUTUKLULUK HALLERİ DEVAM EDECEK
17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verildi.
BİR SONRAKİ DURUŞMA 30 MAYIS'TA
Bir sonraki duruşma ise 30 Mayıs'ta görülecek.
Savcı, 29 Nisan'da celse arasında hazırladığı 10 sayfalık mütalaayı Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunmuştu.
Mütalaada, Narin Güran'ın kaybolduğu ihbarının ardından başlatılan arama çalışmaları ve yürütülen soruşturma ile bu süreçte yaşanan gelişmelere yer verilmişti.
Cumhuriyet savcısının sunduğu mütalaada sanıkların 6 aydan 5 yıla kadar ayrı ayrı cezalandırılmaları talep edilmişti.
İKİ DAVA DOSYASI BİRLEŞTİRİLMİŞTİ
Narin Güran'ın annesi, ağabeyi ve amcası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı.
Narin cinayeti için bir diğer dava da suçluyu kayırma suçundan 6'sı tutuklu 15 sanık için açılmıştı. Bu sanıklardan üçü çocuktu, onlar için ayrı iddianame hazırlanmıştı.
Ancak sonraki süreçte iki dava dosyası birleştirildi.
YALAN BEYAN VERİP, TELEFON KAYITLARI SİLDİLER
Sanıkların, arama çalışmaları sürerken gerçek dışı beyanlarda bulundukları belirtildi.
Ayrıca çalışmaları etkilemek için köyde yangın çıkardıklarının tespit edildiği vurgulandı.
Bölgede görev yapan jandarma personelini takip ettikleri ve dinledikleri telefon kayıtlarını sildiklerine dikkat çekildi.
NE OLMUŞTU?
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos 2024'te kaybolmuştu. Cansız bedeni, 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde çuvalın içinde, üzeri taşlarla ve çalılıklarla gizlenmiş halde bulunmuştu.
Komşu Nevzat Bahtiyar, Narin'in cansız bedenini dereye gömdüğünü itiraf etmişti. Mahkeme, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ın iştirak halinde cinayeti işlediklerine karar vermişti.
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