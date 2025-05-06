Narin Güran cinayeti: Mahkeme hakimi HSK’ya şikayet edildi

Avukat Aslan, müvekkilinin ifadesiyle Salim Güran'ın ifadesinin çeliştiği için 8 aydır tutuklu bulunduğunu iddia etti. Aslan, mahkeme hakimini tarafsız davranmadığını ileri sürerek şikayet dilekçesini yazdıklarını söyledi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Avukat Mehmet Selim Aslan, 2024 yılında meydana gelen ve güvenlik kameralarına da yansıyan olayda iki kişiyi silahla yaralayan şüphelinin aynı hakim tarafından serbest bırakıldığını, ancak müvekkili Mehmet Selim Atasoy’un 8 aydır tutuklu olduğu aktardı.

2 Mayıs tarihli şikayet dilekçesinde avukat Aslan, hakimin 2 kişiyi silahla yaralayan ve vücudunda kemik kırılmasına neden olan kişiyi aynı gün içerisinde serbest bırakmasına rağmen müvekkilini serbest bırakmadığını belirtti.

Narin Güran cinayeti davasında tutuklu olarak yargılanan Mehmet Selim Atasoy, avukatı Mehmet Selim Aslan aracılığıyla mahkemece hakimini HSK’ya şikayet etti.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos 2024’te kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19’uncu gününde dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın ölümüne ilişkin 4 kişi hakkında Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

28 Aralık’ta görülen davanın 2’nci duruşmasında Narin’in amcası Salim Güran, ağabeyi Enes Güran ve annesi Yüksel Güran’a "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar’a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

SUÇLUYU KAYIRMA’DAN ÜÇÜ ÇOCUK, 15 SANIĞA DAVA

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklu Birsen Güran, Fuat Güran, Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz şüpheliler Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran hakkında da "Suçluyu kayırma" suçundan Diyarbakır 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Tutuksuz suça sürüklenen çocuklar M.G. (15), İ.K. (16) ve R.A. (15) hakkında 'Suçluyu kayırma' suçundan hazırlanan iddianame de Diyarbakır 2'nci Çocuk Mahkemesi'nde kabul edildi. Sonraki süreçte 2 dava dosyası birleştirildi.

GÜRAN AİLESİNİN AVUKATLARINDAN HSK’YA İLK ŞİKAYET

17'nci Asliye Mahkemesi'nde 14 Nisan’da görülen davanın ilk duruşmasının ardından 17 Nisan’da Güran ailesinden sanıkların avukatları mahkeme hakimini, Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) şikayet etti.

Dilekçede, sanıkların susma hakkı ve diğer hakları hatırlatılmadan, savcı tarafından iddianame okunmadan savunmalara geçildiği, ilgisiz derneğin davaya katılan olarak dahil edildiği ve sanıkların yargılandıkları suçun kanundaki alt sınırının 6 ay olduğu, ancak tutuklulukta geçirdikleri sürenin 7 ayı aştığı belirtilip, duruşma hakimi hakkında soruşturma açılması talep edildi.

25 Nisan'da görülen 2'nci duruşmanın ardından savcı, sanıklarla ilgili esas hakkındaki mütalaasını tamamladı. Mütalaada 6'sı tutuklu 3'ü çocuk 15 sanık için 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

2 Mayıs’ta düzenlenen 3'üncü duruşmada mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, mazeret sunan sanık avukatlarının esas hakkında savunmalarını yapmaları için duruşmayı 30 Mayıs’a erteledi.