Narin Güran cinayeti: Nevzat Bahtiyar’a verilen cezaya temyiz başvurusu

Diyarbakır Barosu, sanık Nevzat Bahtiyar’a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasının yetersiz olduğunu belirterek Yargıtay’a temyiz başvurusunda bulundu.

Baro tarafından hazırlanan temyiz dilekçesinde, sanık Nevzat Bahtiyar’ın da diğer sanıklarla birlikte iştirak iradesiyle cinayete karıştığı iddia edilerek, verilen cezanın yetersiz olduğu kaydedildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Bahtiyar’ın olay yerinde bulunduğu, cesedin taşınmasında aktif rol aldığı ve sonrasında diğer sanıklarla irtibatını sürdürdüğü öne sürülen dilekçede, tüm delillerin birlikte değerlendirildiğinde Bahtiyar’ın da "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması gerektiği ifade edildi.

