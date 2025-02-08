Narin Güran cinayeti | Salim Güran istinafa başvurdu: Nevzat Bahtiyar'ı suçladı beraatini istedi

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Narin Güran cinayetinde, sanıklar Salim Güran, Yüksel Güran ve Enes Güran’ı ortak cinayet işlediklerini gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarpmış, sanık Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.



Salim Güran’ın avukatı Onur Akdağ, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi’ne sunulmak üzere 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne istinaf başvurusunda bulundu.



Dilekçede, soruşturmanın eksik yürütüldüğü öne sürülerek, "Otopsi muayenelerinin uzmanlar tarafından yapılmaması, olay yeri incelemelerinin yetersizliği, ifadelerin etkin bir biçimde alınmaması ve olay yerinin fotoğraflanmaması, soruşturmalardaki eksiklikler arasında dikkat çekmektedir." denildi.



"NEVZAT BAHTİYAR TARAFINDAN YAPILDIĞINA YÜZDE YÜZ EMİNİZ"



Olay günü Güran ailesinden 44 kişinin, davetiye dağıtmak için köy dışında olduğu belirtilerek, dileçede "Bu ailede bir suç arayacaksak maalesef o da o gün köyün topyekun boşaltılması ve kuzunun kurda teslim edilmesidir. Nevzat'ın yaptığı iğrençlik ve acımasızlığı ortadadır. Biz bu caniliğin Nevzat Bahtiyar tarafından yapıldığına yüzde yüz eminiz. Nevzat'ın hiçbir beyanı diğer bir beyanı ile doğrulanmamaktadır. Aksine bir sonraki beyanı, öncekilerini çürütmektedir." iddiasına yer verildi.

