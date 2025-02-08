Narin Güran cinayeti | Salim Güran istinafa başvurdu: Nevzat Bahtiyar'ı suçladı beraatini istedi
Diyarbakır’da, Narin Güran cinayetine ilişkin yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Salim Güran’ın avukatı, istinafa başvurarak müvekkilinin beraatini talep etti. Dilekçede Nevzat Bahtiyar'ın cinayeti tasarladığı ve gerçekleştirdiği ileri sürülerek, yeniden yargılanması da talep edildi.
Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Narin Güran cinayetinde, sanıklar Salim Güran, Yüksel Güran ve Enes Güran’ı ortak cinayet işlediklerini gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarpmış, sanık Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.
Salim Güran’ın avukatı Onur Akdağ, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi’ne sunulmak üzere 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne istinaf başvurusunda bulundu.
Dilekçede, soruşturmanın eksik yürütüldüğü öne sürülerek, "Otopsi muayenelerinin uzmanlar tarafından yapılmaması, olay yeri incelemelerinin yetersizliği, ifadelerin etkin bir biçimde alınmaması ve olay yerinin fotoğraflanmaması, soruşturmalardaki eksiklikler arasında dikkat çekmektedir." denildi.
"NEVZAT BAHTİYAR TARAFINDAN YAPILDIĞINA YÜZDE YÜZ EMİNİZ"
Olay günü Güran ailesinden 44 kişinin, davetiye dağıtmak için köy dışında olduğu belirtilerek, dileçede "Bu ailede bir suç arayacaksak maalesef o da o gün köyün topyekun boşaltılması ve kuzunun kurda teslim edilmesidir. Nevzat'ın yaptığı iğrençlik ve acımasızlığı ortadadır. Biz bu caniliğin Nevzat Bahtiyar tarafından yapıldığına yüzde yüz eminiz. Nevzat'ın hiçbir beyanı diğer bir beyanı ile doğrulanmamaktadır. Aksine bir sonraki beyanı, öncekilerini çürütmektedir." iddiasına yer verildi.
"BAZ RAPORLARI HATALI"
Dilekçede, hazırlanarak mahkemeye sunulan baz kayıtlarının hatalı olduğu ileri sürülerek, "Uzman olmaya da gerek yok, köyde interneti bırakın telefon bile birçok noktada çekmiyor. Konum bilgileri en az 200-300 metre sapmayla görülüyor." denildi.
BERAATİ TALEP EDİLDİ
Dilekçede, Salim Güran’ın beraati talep edilerek, şu ifadelere yer verildi:
" İstinaf başvurumuzun kabulüne karar verilerek; hükmün bozulması, dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesi; hükmün bozulması yerine davanın Bölge Adliye Mahkemesi’nde yeniden görülmesine karar verilirse, ilk derece mahkemesinin hükmünün kaldırılması ve duruşmalı yapılacak istinaf incelemesi neticesinde yeniden hüküm kurularak müvekkil hakkında beraat kararı verilmesi ve diğer sanık Nevzat Bahtiyar hakkında çocuğun kasten öldürülmesi, ‘Çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘Hürriyeti tahdit’ suçlarından dolayı ayrı ayrı cezalandırılmasına karar verilmesini sanık müdafi sıfatıyla arz ve talep ederim.”
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