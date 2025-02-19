Narin Güran cinayeti soruşturması: 4 çocuk hakkında takipsizlik kararı

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 4 çocuk hakkında bazı suçlardan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.



Başsavcılık, aralarında amca Salim Güran'ın işçisi olan ve hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanarak Diyarbakır 2. Çocuk Mahkemesine sunulan 16 yaşındaki R.A. hakkında "çocuğu kasten öldürmek" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.



Kararda, R.A. ile ilgili şunlar ifade edildi:



"Suça sürüklenen çocuk R.A. hakkında ilk olarak alınan beyanlar, çeviri içeriği ve tüm dosya kapsamında 'kasten öldürmeye yardım etme' suçundan soruşturma yürütülmüş ise de dosyanın geldiği aşama itibarıyla yapılan soruşturma neticesinde, suç vasfının dönüşerek eylemlerin bir bütün halinde 'suçluyu kayırma' eylemini oluşturduğu anlaşılmış ve bu suçtan hakkında iddianame tanzim edilmiştir. Dolayısıyla üzerine atılı 'kasten öldürme' suçuna ilişkin kamu davası açmaya yeterli delil elde edilemediği anlaşılmıştır."



Başsavcılıkça, hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanarak Diyarbakır 2. Çocuk Mahkemesine sunulan M.G. hakkında da dosya kapsamında toplanan deliller ve yapılan soruşturma işlemi dikkate alındığında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçunun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, çocuklar G.G. ve A.Ç.D. hakkında ise "suçluyu kayırma" suçundan kamu davası açmaya yeterli delil elde edilemediğinden kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.



Kararda, çocuklar ve dosyanın tümü açısından yeni delil elde edilmesi halinde Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 172/2. maddesi gereğince her aşamada yeniden soruşturma yapılabileceği belirtildi.