Narin Güran cinayeti: Dört sanık için ağırlaştırılmış müebbet talebi

Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 4 sanık hakkında iddianame hazırlandı.



Tutuklu sanıklar amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu.



İddianamede HTS ve daraltılmış baz kayıtlarına göre olay anında şüphelilerin aynı evde olduğu tespitine yer verildi.



4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada otomobilinde Narin'e ait DNA izleri bulunan amcası Salim Güran, cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin’in annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran’ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

