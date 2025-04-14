Narin Güran cinayetinde ikinci dava: 15 sanık ilk kez hakim karşısına çıkıyor

15 SANIK İÇİN "SUÇLUYU KAYIRMA" SUÇUNDAN DAVA



Narin cinayeti için bir diğer dava da suçluyu kayırma suçundan 6'sı tutuklu 15 sanık için açıldı.



Bu sanıklardan 3'ü çocuktu, onlar için ayrı iddianame hazırlanmıştı. Ancak sonraki süreçte iki dava dosyası birleştirildi.