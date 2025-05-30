Narin Güran cinayetinde "suçluyu kayırma" davasında karar çıktı

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan 6'sı tutuklu 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuğun yargılanmasına devam edildi.

Tutuklu sanıklar Birsen, Fuat ve Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz sanıklar Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran ile suça sürüklenen çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan dava, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.

15 sanık, yaptıkları asılsız ihbarlarla güvenlik güçlerini yanıltmak, dikkatleri başka yöne çekmek ve delilleri yok etmekle suçlandı.



Sanıkların, Narin aranırken gerçek dışı beyanlarda bulunduğu, çalışmaları etkilemek için köyde yangın çıkardığı belirtiliyordu.



Davanın dördüncü duruşmasında karar açıklandı..



CEZALAR BELLİ OLDU

4 sanık için 3,5 yıl, 8 sanık için 3 yıl, sanık 3 çocuk hakkında da 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Suçluyu kayırmaktan tutuklanan 6 sanıktan ikisi tahliye edildi