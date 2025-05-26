Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Cezalar onandı

Türkiye'nin konuştuğu Narin Güran (8) cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme var. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi, ilk derece mahkemenin verdiği cezaları onadı.

Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, Amca Salih Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar'ın aldığı cezalar hukuka uygun bulundu.

Anne, ağabey ve amca "Çocuğa Karşı Kasten Öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyat ise "delilleri kararma"dan ve "güvenlik güçlerini yanıtma"dan 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştır. Dosya daha sonra istinaf mahkemesine gönderildi. Bugün karar kamuoyuna açıklandı.

Kararda, "İzah olunan nedenlerle üzerlerine atılı İştirak Halinde Çocuğa Karşı Kasten Öldürme suçunu işlediklerine dair 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 170/2 maddesi uyarınca yeterli delil elde edilen şüphelilerin yargılamalarının mahkemenizce yapılarak eylemine uyan yukarıda yazılı sevk maddeleri gereğince ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları ile cezalandırılmalarına, şüphelilerin gerçekleştirdikleri eylemin niteliği, olayın oluş biçimi, eylem esnasında ve sonrasındaki tutum ve davranışları dikkate alınarak mahkemenizce haklarında TCK 62. maddesinin tatbikine yer olmadığına" yani ceza indirimine yer olmadığını vurgu yapıldı.

Karar oy çokluğuyla kabul edildi.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos 2024'te kaybolmuştu. Cansız bedeni, 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde çuvalın içinde, üzeri taşlarla ve çalılıklarla gizlenmiş halde bulunmuştu.



Komşu Nevzat Bahtiyar, Narin'in cansız bedenini dereye gömdüğünü itiraf etmişti. Mahkeme, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ın iştirak halinde cinayeti işlediklerine karar vermişti.

İKİ DAVA DOSYASI BİRLEŞTİRİLMİŞTİ



Narin cinayeti için bir diğer dava da suçluyu kayırma suçundan 6'sı tutuklu 15 sanık için açılmıştı. Bu sanıklardan üçü çocuktu, onlar için ayrı iddianame hazırlanmıştı.



Ancak sonraki süreçte iki dava dosyası birleştirildi.

YALAN BEYAN VERİP, TELEFON KAYITLARI SİLDİLER



Sanıkların, arama çalışmaları sürerken gerçek dışı beyanlarda bulundukları belirtildi.



Ayrıca çalışmaları etkilemek için köyde yangın çıkardıklarının tespit edildiği vurgulandı.



Bölgede görev yapan jandarma personelini takip ettikleri ve dinledikleri telefon kayıtlarını sildiklerine dikkat çekildi.

"Suçluyu kayırma" soruşturmasına ilişkin bir sonraki duruşma ise 30 Mayıs'ta görülecek.

