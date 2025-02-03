Narin Güran davasında yeni gelişme: İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın cezasına bir itiraz daha
Türkiye’yi yasa boğan Narin Güran cinayetine ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Diyarbakır Barosu Narin’in cesedini sakladığını itiraf eden ve delilleri gizleme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar’a verilen cezaya itiraz amacıyla İstinaf'a başvurdu. Geçtiğimiz günlerde cezanın az olduğunu savunan savcılık da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırılmasını isteyerek, dosyayı istinaf mahkemesine taşımıştı.
Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin davada yeni bir gelişme var.
Narin’in cesedini sakladığını itiraf eden ve 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar’a verilen cezaya savcılığın ardından Diyarbakır Barosu da itiraz etti.
Diyarbakır Barosu tarafından istinafa yapılan başvuruda, "İlk derece mahkemesince sanık Nevzat Bahtiyar'ın da diğer sanıklarla iştirak
iradesiyle maktul Narin Güran'ı öldürdüğü kabulü ile sanık Nevzat'ın çocuğa karşı kasten öldürme suçundan cezalandırılmasına hükmedilmesi gerekirken sanığın “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değistirme” suçundan cezalandırılması hatalıdır. Bu sebeple yerel mahkemenin 28.12.2024 tarihli kararına karşı sanık Nevzat Bahtiyar açısından suç vasfına yönelik nitelemenin dosya içerisindeki deliller dikkate alındığında hatalı olduğu gerekçesi ile katılan sıfatı ile istinaf kanun yoluna başvurmaktayız." denildi.
Nevzat Bahtiyar'ın soruşturma aşamasında 5 farklı ifadesi olduğu ve hiçbir aşamada yaşananları tam ve eksiksiz anlatmadığı ifade edildi.
Bunun da cinayetin sebebinin ortaya ortaya çıkmasını istememesi olduğu belirtilen başvuruda, "Bu anlamda sanık Nevzat ile diğer sanıkların eylem ve irade birliği bulunduğu sonucuna ulaşıldıgı halde sanık Nevzat'ın da diger sanıklarla birlikte çocuğa karşı kasten öldürme suçundan cezalandırılması gerekmekte iken “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değistirme” suçundan cezalandırılması hatalıdır." denildi.
Nevzat Bahtiyar’ın, Narin Güran’ın öldürülmesine iştirak ettiğine dair birçok delilin dosyada mevcut olduğu ifade edildi.
SAVCILIK DA İTİRAZ ETMİŞTİ
Savcılık da geçtiğimiz günlerde, küçük Narin’in cesedini sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar’a verilen cezaya itiraz etmişti.
Dosyayı istinaf mahkemesine taşıyan savcılık, Nevzat Bahtiyar’ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.
Savcılığın talebi, mahkeme tarafından değerlendirilerek karara bağlanacak. Savcılığın itiraz yazısında, cinayet günü, sanıklar Enes Güran, Salim Güran, Yüksel Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın olay saatinde Arif Güran'ın evinin çevresinde olduklarının belirlendiğine dikkat çekildi. Yazıda, " Ulusal Kriminal Büro'nun raporu ile de desteklenen ahır-ev bölgesinde olay saatinde gerçek-canlı hareketleri mevcut olup Narin Güran' ın da ahır-ev bölgesine ulaştığının belirlendiği bu bağlamda sanıkların olayın sonuna kadar zaman ve mekan birlikteliği içerisinde oldukları" da ifade edildi.
NE OLMUŞTU?
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.
Yüksel, Enes ve Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim'de kabul edilmişti.
Sanıkların yargılanmasına geçen yıl 7 Kasım'da başlanmış, üç gün süren ilk duruşma, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilerek 26 Aralık 2024'e ertelenmişti.
İlk duruşmanın ardından cumhuriyet savcısı, hazırladığı 14 sayfalık mütalaayı celse arasında mahkemeye sunmuştu.
29 Aralık 2024 günü görülen son duruşmada karar açıklanmıştı.
GÜRANLARA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET, İTİRAFÇIYA 4 YIL 6 AY
Davada tutuklu yargılanan dört sanıktan anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Bahtiyar’ın suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlamasıyla hapis cezasına çarptırıldığın belirtilmişti.
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