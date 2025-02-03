Narin Güran davasında yeni gelişme: İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın cezasına bir itiraz daha

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin davada yeni bir gelişme var.



Narin’in cesedini sakladığını itiraf eden ve 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar’a verilen cezaya savcılığın ardından Diyarbakır Barosu da itiraz etti.

Diyarbakır Barosu tarafından istinafa yapılan başvuruda, "İlk derece mahkemesince sanık Nevzat Bahtiyar'ın da diğer sanıklarla iştirak

iradesiyle maktul Narin Güran'ı öldürdüğü kabulü ile sanık Nevzat'ın çocuğa karşı kasten öldürme suçundan cezalandırılmasına hükmedilmesi gerekirken sanığın “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değistirme” suçundan cezalandırılması hatalıdır. Bu sebeple yerel mahkemenin 28.12.2024 tarihli kararına karşı sanık Nevzat Bahtiyar açısından suç vasfına yönelik nitelemenin dosya içerisindeki deliller dikkate alındığında hatalı olduğu gerekçesi ile katılan sıfatı ile istinaf kanun yoluna başvurmaktayız." denildi.

Nevzat Bahtiyar'ın soruşturma aşamasında 5 farklı ifadesi olduğu ve hiçbir aşamada yaşananları tam ve eksiksiz anlatmadığı ifade edildi.