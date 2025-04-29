Narin Güran davasında 15 sanık için 5'er yıl hapis talebi

Tutuklu sanıklar Birsen, Fuat ve Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz sanıklar Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran ile suça sürüklenen çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında 5'er yıla kadar hapis cezası istendi.

İKİ DAVA DOSYASI BİRLEŞTİRİLMİŞTİ

Narin Güran'ın annesi, ağabeyi ve amcası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı.

Narin cinayeti için bir diğer dava da suçluyu kayırma suçundan 6'sı tutuklu 15 sanık için açılmıştı. Bu sanıklardan üçü çocuktu, onlar için ayrı iddianame hazırlanmıştı.

Ancak sonraki süreçte iki dava dosyası birleştirildi.

YALAN BEYAN VERİP, TELEFON KAYITLARI SİLDİLER

Sanıkların, arama çalışmaları sürerken gerçek dışı beyanlarda bulundukları belirtildi.

Ayrıca çalışmaları etkilemek için köyde yangın çıkardıklarının tespit edildiği vurgulandı.

Bölgede görev yapan jandarma personelini takip ettikleri ve dinledikleri telefon kayıtlarını sildiklerine dikkat çekildi.