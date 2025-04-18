Narin Güran davasının hakimini HSK'ya şikayet ettiler
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Altısı tutuklu, 15 sanığın yargılandığı suçluyu kayırma davasının sanıkları, mahkeme hakimini Hakimler ve Savcılar Kurulu'na şikayet etti.
Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin suçluyu kayırma davasında yeni gelişmeler yaşanıyor.
Altısı tutuklu, 15 sanığın yargılandığı davanın son duruşmasında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği’nin (UCİM) avukatları, davaya katılma talebinde bulundu.
Sanık avukatları, katılma taleplerinin reddine karar verilmesini istedi. Talebi değerlendiren hakim, katılma taleplerinin kabulüne karar verdi.
Hakim, sanık avukatlarının reddihakim talebini ise reddetti.
Dokuz saat süren duruşma sonunda mahkeme başkanı, tutuklu 6 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verip, duruşmayı 25 Nisan'a erteledi.
HAKİMİ HSK'YA ŞİKAYET ETTİLER
Davayla ilgili, sanık avukatları, mahkeme hakimini Hakimler ve Savcılar Kurulu'na şikayet etti.
Sanık avukatları adına Avukat Mustafa Demir imzasıyla HSK'ya gönderilmek üzere Cumhuriyet Başsavcılığı Muhabere Bürosu’na teslim edilen dilekçede, “Dava dosyasının duruşmasında bir kısım meslektaşlarımızın ifade ettiği üzere sanıkların sorgu/savunması alınmadan önce iddianamenin okunması, sanıkların yasal haklarının hatırlatılması gerektiği belirtilmesine karşın duruşma hakimi tarafından sanıkların susma hakkı ve diğer hakları hatırlatılmadan, ayrıca savcı tarafından iddianame okunmadan sanıkların savunmasına geçilmiştir." denildi.
"UYAP'a yüklenen duruşma tutanağında sanki CMK m.147’de belirtilen haklar hatırlatılmış gibi duruşma tutanağı düzenlenmiştir." denilen dilekçede, iddianame okunmadan sanık savunmalarına geçilmesine itiraz edildi.
Avukatların dilekçesinde, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'nin davaya katılma talebinin kabulü de itiraz konusu yapıldı.
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