Narin Güran davasının hakimini HSK'ya şikayet ettiler

Altısı tutuklu, 15 sanığın yargılandığı davanın son duruşmasında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği’nin (UCİM) avukatları, davaya katılma talebinde bulundu.

HAKİMİ HSK'YA ŞİKAYET ETTİLER

Davayla ilgili, sanık avukatları, mahkeme hakimini Hakimler ve Savcılar Kurulu'na şikayet etti.

Sanık avukatları adına Avukat Mustafa Demir imzasıyla HSK'ya gönderilmek üzere Cumhuriyet Başsavcılığı Muhabere Bürosu’na teslim edilen dilekçede, “Dava dosyasının duruşmasında bir kısım meslektaşlarımızın ifade ettiği üzere sanıkların sorgu/savunması alınmadan önce iddianamenin okunması, sanıkların yasal haklarının hatırlatılması gerektiği belirtilmesine karşın duruşma hakimi tarafından sanıkların susma hakkı ve diğer hakları hatırlatılmadan, ayrıca savcı tarafından iddianame okunmadan sanıkların savunmasına geçilmiştir." denildi.

"UYAP'a yüklenen duruşma tutanağında sanki CMK m.147’de belirtilen haklar hatırlatılmış gibi duruşma tutanağı düzenlenmiştir." denilen dilekçede, iddianame okunmadan sanık savunmalarına geçilmesine itiraz edildi.

Avukatların dilekçesinde, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'nin davaya katılma talebinin kabulü de itiraz konusu yapıldı.