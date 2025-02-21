Narin cinayetinde yeni gelişme: 14 Nisan'da hakim karşısına çıkacaklar

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu 12 şüpheli hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Başsavcılık tarafından tutuklu sanıklar Birsen, Fuat ve Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy ile Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz şüpheliler Şeyma Kaya, Hediye, İbrahim Halil, Barış, Kurtuluş ve Ömer Faruk Güran hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Tensip zaptında, 6 sanığın tutukluk halinin devamı yönündeki gerekçeye ilişkin, "Üzerlerine atılı suçu işlediğine ilişkin kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut olguların olduğu, CMK'nin 100/2. maddesi bağlamında eyleme öngörülen cezanın sınırları gözetildiğinde 'kaçma' şüphesinin varlığının bulunduğu, bu haliyle tutuklama tedbirinin ölçülü olduğu ve adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağı anlaşıldığından sanıkların tutukluluk halinin ayrı ayrı devamına karar verilmiştir." denildi. 6'sı tutuklu 12 şüpheli 14 Nisan'da hakim karşısına çıkacak.

ZORLA GETİRİLME KARARI

Tutuklu sanıkların duruşma salonunda hazır edilmesi için bulundukları ceza infaz kurumuna müzekkere yazılmasına ve tutuksuz 6 sanık hakkında ise duruşmaya katılmaları için "zorla getirilme" kararı çıkarıldı.



Narin Güran cinayetiyle ilgili suça sürüklenen çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanarak Diyarbakır 2. Çocuk Mahkemesine sunulan iddianame ile ilgili inceleme sürüyor.



İDDİANAMEDEN AYRINTILAR



Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamede, 21 Ağustos'ta Narin Güran'ın kaybolduğu yönünde ilk resmi ihbarın saat 20.43 sıralarında ağabeyi Baran Güran tarafından yapıldığı belirtildiği aktarılırken şüphelilerin çalışmaları etkilemek için yangın çıkardığı da belirtildi.



Şüphelilerin jandarma personelini takip edip dinledikleri, bazı kişilerin telefon kayıtlarını sildiği de iddianamede yer aldı.



Narin'in kuzeni Muhammed Kaya'nın "köy yolunda akırmızı terlik bulduğu ancak jandarmaya haber vermeyi unuttuğu" ifadelerinin gerçeği yansıtmadığına, soruşturmayı Suriyeli kişilerine yönlendirmeye çalıştığı da belirtildi.



SANIKLARA VERİLEN CEZALAR



Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 28 Aralık 2024'teki karar duruşmasında, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.