Narin Güran'ın ölmeden önce son isteği: Ağabey sana bir şey diyeceğim

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayeti Türkiye'nin gündemine oturmuştu.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden 12'si tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.



AĞABEYİ SON İSTEĞİNİ PAYLAŞTI



Narin'in tutuklu olmayan ağabeyi Baran Güran, sosyal medyada bir paylaşım yaparak, Narin'in kendisinden son isteğini söyledi.



Sosyal meyda hesabından yaptığı paylaşımda Baran Güran, "En son gün kurban olduğum Narin'im 'Abi sana bir şey diyeceğim' dedin. 'Abi bana soğuk kahve al' dedin. Ben de 'Sana alırım' dedim. Güzel bacım sana kurban olayım. Narin'im çok özledim. Kelimeler yetersiz geliyor kurban olduğum. Çok özledim seni Narin'im" ifadelerini kullandı.