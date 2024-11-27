Narin cinayetinde yeni delil: Bir görüntü her şeyi değiştirdi

Narin Güran cinayetinde önemli deliller ortaya çıkıyor.

Bir çiftliğe ait güvenlik kamerası kayıtları, davanın seyrini değiştirmek üzere.

AİLE BİR ÇOCUĞU SORGULUYOR, ORTAMDAN KOVUYOR

Diğer önemli görüntü ise aile üyelerinin Narin'in cesedinin bulunmasından önce yaptıkları toplantıya ait. Bu görüntüde, aile üyeleri, 15 yaşındaki bir çocuğu sorgular ve bazı şeyleri kabul ettirmeye çalışır görünüyorlar.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen ilk görüntülerde, Narin Güran'ın cansız bedenini sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın 21 Ağustos'ta saat 15.42 sıralarında Tavşantepe Mahallesi'nden cesedi gizlediği Eğertutmaz Deresi'ne doğru gittiği görülüyor.

VİDEO KAYDI HTS KAYDIYLA UYUMLU

Bu görüntü, sanıkların telefon HTS-görüşme hareketliğiyle uyumlu. İddianamede en önemli deliller arasında, Narin'i öldürmekle suçlanan bütün sanıkların olay anında beraber olduğunu gösterir HTS kayıtları yer alıyor. Cep telefonlarına yönelik, arayan, aranan, arama zamanı, arama süresi, arama yeri ve sinyal alınan baz istasyonları verilerini içeren kayıtları üzerinden hazırlanan bilirkişi raporları, tutuklu sanıkların birlikte hareket ettiğini gösteriyordu. Bu kayıtlara göre, cinayet gününde, sanıklar, 21 Ağustos'ta anne Yüksel Güran'ın saat 14.28'de ikametinde olduğu, 16.39'a kadar ikametinde bulunmaya devam ettiği, ikameti dışında bir yerde olmadığı belirlendi.

VİDEO KAYDI İTİRAFÇIYI DOĞRULUYOR

Narin'i boğarak öldürüp Nevzat Bahtiyar'a teslim ettiği ileri sürülen amca Salim Güran'ın aynı gün 14.52 sıralarında ikametinden çıktığı, 15.19'a kadar Arif Güran'ın ikameti ve yakınlarında bulunduğu,15.20'de Arif Güran'ın ikametine geldiği ve giriş yaptığı, daha sonra evin arka tarafında bulunan ahır kısmına geçip geri Arif Güran'ın ikametine girdiği ve 16.10'a kadar Arif Güran'ın evinde ve müştemilatında olduğu belirlenmişti.

İtirafçı sanık Nevzat Bahtiyar'ın HTS kayıtları da amca ile uyumluydu ve 21 Ağustos günü 15.10 ile 15.40 arası hareketlerinin uyumlu olduğu ve birlikte oldukları değerlendiriliyordu.

Narin'in tutuklu abisi Enes Güran'ın aynı gün 14.30 sıralarında ikametinde bulunduğu, 15.41'den 15.51'e kadar ikametinde bulunmaya devam ettiği, 15.57 sıralarında Salim Güran'ın ikametine geçtiği, 16.06 sıralarına kadar da bu adres civarında bulunduğu belirtiliyordu.

SANIKLARIN HAREKETLİLİĞİNİ DESTEKLİYOR

Bu kayıtlardan kritik öne sahip olanlardan birisi de nevzat Bahtiyar'a ait olanlar. Nevzat Bahtiyar'ın olay günü 15.08'de Salim Güran ile telefonla görüştükten sonra ikametinden ayrıldığı, Arif Güran'ın ikameti ve civarında olduğu, 15.27 sıralarında Arif Güran'ın evine geldiği ve 15.35'e kadar burada olduğu daha sonra ayrıldığı, 16.00 sıralarında Narin Güran'ın cesedinin bulunduğu yerde olduğu tespit edildi.

Bahtiyar, tutuklanmadan önceki ifadesi ile mahkemedeki beyanlarında, Narin'in cesedini amcasından aldığını, küçük kızı yerde boğulmuş olarak gördüğünü ve cesedi çuvala koyarak dere kenarına götürdüğünü anlattı.

Dosyadaki varlığı yeni ortaya çıkan güvenlik kamerası kaydı, Bahtiyar'ın dere kenarına gidiş ve bölgeden ayrılış saatlerini doğruluyor, yani kamera kayıtlarıyla Bahtiyar'ın HTS kayıtları uyumlu.

Bir çiftliğe ait güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Narin Güran'ın cansız bedenini sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın 21 Ağustos'ta saat 15.42 sıralarında Tavşantepe Mahallesi'nden cesedi gizlediği Eğertutmaz Deresi'ne doğru gittiği görülüyor.

KAMERA HER ŞEYİ KAYDETMİŞ

HTS kayıtlarında da Bahtiyar saat 15.35'e kadar amca Arif Güran'ın evinde, yani Narin'in öldürüldüğü yer olduğu iddia edilen evde görünüyordu.