Narin cinayetinde yeni delil: Bir görüntü her şeyi değiştirdi
8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesinin ardından başlayan yargılama sürecinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Narin'in cesedini amcasından aldığını ileri süren Nevzat Bahtiyar'a ait yeni güvenlik kamerası kaydı ile aile üyelerinin yaptığı toplantıya ait bir video kaydı dosyanın tümünü etkileyebilir. İlk kayıtta, tutuklu sanık Bahtiyar, Narin Güran'ın cesedini gömdüğü dere kenarına arabasıyla giderken görülüyor. Bu kameranın kayıtları, bütün sanıklara ait HTS, yani telefonların hareketleriyle uyumlu. Bu kayıtlar, itirafçı sanık Bahtiyar'ın cinayete ilişkin verdiği bilgileri de destekliyor ve sanıklar için çok ciddi sonuçlar yaratabilir. Sanık avukatları, bütün savunmalarını cep telefonu kayıtlarını geçersiz kılma üzerine kurmuştu. Narin'in babası Arif Güran da, tutuklu kardeşi, eşi ve oğlunu serbest bıraktırmak için, cep telefonu kayıtlarını çürütmeye odaklanmıştı. Güvenlik kamerası kayıtlarıyla sanıkların telefon hareketliliğinin uyumu bu girişimleri tamamen boşa çıkarabilir. Bu arada Salim Güran'ın, Narin'in gömüldüğü dere kenarına gece yarısı gittiği anlara dair görüntüler de ortaya çıktı. Bu video kaydı da HTS kayıtlarıyla uyumlu. Son olarak dava dosyasına "aile bireylerinin toplantı görüntüsü" de eklendi. Diğer önemli görüntülerde Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasından bir gün önce amca Erhan Güran'ın evinin bahçesinde bazı aile bireylerinin toplantı yaptığı görülüyor. Türkçe ve Kürtçe konuşmaların yer aldığı görüntü, bilirkişilerce deşifre edilecek. Bu toplantıda, 15 yaşlarındaki bir çocuğun etrafının aile üyeleri tarafından sarıldığı ve bir tür sorgu yapıldığı anlaşılıyor. Görüntünün sonuna doğru çocuk oturduğu yerden zorla kaldıdılıyor ve ortamdan kovuluyor. Kürtçe konuşmalarda, çocuğa birşey kabul ettirmek istedikleri, koruma sözü verdikleri belirtiliyor.
Narin Güran cinayetinde önemli deliller ortaya çıkıyor.
Bir çiftliğe ait güvenlik kamerası kayıtları, davanın seyrini değiştirmek üzere.
AİLE BİR ÇOCUĞU SORGULUYOR, ORTAMDAN KOVUYOR
Diğer önemli görüntü ise aile üyelerinin Narin'in cesedinin bulunmasından önce yaptıkları toplantıya ait. Bu görüntüde, aile üyeleri, 15 yaşındaki bir çocuğu sorgular ve bazı şeyleri kabul ettirmeye çalışır görünüyorlar.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen ilk görüntülerde, Narin Güran'ın cansız bedenini sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın 21 Ağustos'ta saat 15.42 sıralarında Tavşantepe Mahallesi'nden cesedi gizlediği Eğertutmaz Deresi'ne doğru gittiği görülüyor.
VİDEO KAYDI HTS KAYDIYLA UYUMLU
Bu görüntü, sanıkların telefon HTS-görüşme hareketliğiyle uyumlu. İddianamede en önemli deliller arasında, Narin'i öldürmekle suçlanan bütün sanıkların olay anında beraber olduğunu gösterir HTS kayıtları yer alıyor. Cep telefonlarına yönelik, arayan, aranan, arama zamanı, arama süresi, arama yeri ve sinyal alınan baz istasyonları verilerini içeren kayıtları üzerinden hazırlanan bilirkişi raporları, tutuklu sanıkların birlikte hareket ettiğini gösteriyordu. Bu kayıtlara göre, cinayet gününde, sanıklar, 21 Ağustos'ta anne Yüksel Güran'ın saat 14.28'de ikametinde olduğu, 16.39'a kadar ikametinde bulunmaya devam ettiği, ikameti dışında bir yerde olmadığı belirlendi.
VİDEO KAYDI İTİRAFÇIYI DOĞRULUYOR
Narin'i boğarak öldürüp Nevzat Bahtiyar'a teslim ettiği ileri sürülen amca Salim Güran'ın aynı gün 14.52 sıralarında ikametinden çıktığı, 15.19'a kadar Arif Güran'ın ikameti ve yakınlarında bulunduğu,15.20'de Arif Güran'ın ikametine geldiği ve giriş yaptığı, daha sonra evin arka tarafında bulunan ahır kısmına geçip geri Arif Güran'ın ikametine girdiği ve 16.10'a kadar Arif Güran'ın evinde ve müştemilatında olduğu belirlenmişti.
İtirafçı sanık Nevzat Bahtiyar'ın HTS kayıtları da amca ile uyumluydu ve 21 Ağustos günü 15.10 ile 15.40 arası hareketlerinin uyumlu olduğu ve birlikte oldukları değerlendiriliyordu.
Narin'in tutuklu abisi Enes Güran'ın aynı gün 14.30 sıralarında ikametinde bulunduğu, 15.41'den 15.51'e kadar ikametinde bulunmaya devam ettiği, 15.57 sıralarında Salim Güran'ın ikametine geçtiği, 16.06 sıralarına kadar da bu adres civarında bulunduğu belirtiliyordu.
SANIKLARIN HAREKETLİLİĞİNİ DESTEKLİYOR
Bu kayıtlardan kritik öne sahip olanlardan birisi de nevzat Bahtiyar'a ait olanlar. Nevzat Bahtiyar'ın olay günü 15.08'de Salim Güran ile telefonla görüştükten sonra ikametinden ayrıldığı, Arif Güran'ın ikameti ve civarında olduğu, 15.27 sıralarında Arif Güran'ın evine geldiği ve 15.35'e kadar burada olduğu daha sonra ayrıldığı, 16.00 sıralarında Narin Güran'ın cesedinin bulunduğu yerde olduğu tespit edildi.
Bahtiyar, tutuklanmadan önceki ifadesi ile mahkemedeki beyanlarında, Narin'in cesedini amcasından aldığını, küçük kızı yerde boğulmuş olarak gördüğünü ve cesedi çuvala koyarak dere kenarına götürdüğünü anlattı.
Dosyadaki varlığı yeni ortaya çıkan güvenlik kamerası kaydı, Bahtiyar'ın dere kenarına gidiş ve bölgeden ayrılış saatlerini doğruluyor, yani kamera kayıtlarıyla Bahtiyar'ın HTS kayıtları uyumlu.
Bir çiftliğe ait güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Narin Güran'ın cansız bedenini sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın 21 Ağustos'ta saat 15.42 sıralarında Tavşantepe Mahallesi'nden cesedi gizlediği Eğertutmaz Deresi'ne doğru gittiği görülüyor.
KAMERA HER ŞEYİ KAYDETMİŞ
HTS kayıtlarında da Bahtiyar saat 15.35'e kadar amca Arif Güran'ın evinde, yani Narin'in öldürüldüğü yer olduğu iddia edilen evde görünüyordu.
Kayıtlarda, yaklaşık 40 dakika sonra Bahtiyar'ın aracıyla buradan ayrıldığı ve 16.23 sıralarında çiftlik evine yakın bir noktadan geçtiği yer alıyor.
Sanık Bahtiyar'ın saat 16.45 sıralarında tekrar Tavşantepe Mahallesi'ne doğru seyir halinde olduğu görülüyor.
HTS KAYITLARIYLA UYUMLU BİR GÖRÜNTÜ DAHA
Narin'in kaybolduğu günün gecesinde, HTS kayıtlarından Salim Güran'ın cesedin bulunduğu dere yatağına gittiği ve 8 dakika kaldığı da tespit edilmişti.
O anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.
Görüntülerde amca Salim Güran'ın içinde olduğu araç, Narin'in cansız bedeninin bulunduğu yere doğru hareket ederken görülüyor.
Güvenlik kamerası görüntüleri incelendiğinde, aracın 22.48'de cesedin bulunduğu alan durduğu, 22.55'te ise dönüşe geçtiği anlaşılıyor.
Salim Güran, daha önce ifadesinde yeğeni Narin'in kaybolduğunu saat 20.00'da öğrendiğini, sabaha kadar süren arama çalışmalarına yürüyerek katıldığını söylemişti.
İddianamede, "Tavşantepe Mahallesi'nin karşı kısmında bulunan çiftliğe ait kamera açısına Narin'in kaybolduğu gün saat 15.41'de şüpheli bir aracın girdiği ve bu aracın saat 15.44 sıralarında Eğertutmaz Deresi'nin yakınında bulunan toprak yolda durduğu belirlendi. Kamera saatine göre 38 dakika 11 saniye sonra Eğertutmaz Deresi civarından ayrıldığı, söz konusu aracın kırmızı renkte olduğu tespit edildi. Kamera kayıtlarının takibinde aracın Nevzat Bahtiyar'ın kullanımında olan araç olduğu açıkça belirlendi." bilgisine yer verilmişti.
Narin Güran cinayetinde ikinci önemli gelişme de yine güvenlik kemarası kayıtları nedeniyle yaşandı.Narin'in kaybolduğu günün gecesinde, HTS kayıtlarından Salim Güran'ın cesedin bulunduğu dere yatağına gittiği ve 8 dakika kaldığı tespit edilmişti. O anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.
AİLE BİREYLERİN TOPLANTI GÖRÜNTÜSÜ DAVA DOSYASINA GİRDİ
Son olarak dava dosyasına "aile bireylerinin toplantı görüntüsü" de eklendi. Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'den bir gün önce Tavşantepe Mahallesi'nde amca Erhan Güran'ın evinin bahçesinde bazı aile bireylerinin katılımıyla yapılan toplantıya ilişkin kaydedilen görüntüler, Diyarbakır Barosuna ulaştı.
BİR ÇOCUK TEHDİT EDİLİYOR KOVULUYOR
Saat 19.38-19.41'de güvenlik kamerasınca kaydedilen "aile bireylerinin toplantı görüntüsü", Baro tarafından Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Bu görüntülerde Narin'in amcası, babası ve bazı aile üyeleri yer alıyor. Görüntüde, çevresi aile üyeleri tarafından kuşatılmış 15 yaşlarında bir çocuk görünüyor, bir aile üyesi sephaya vurarak sert bir uslupla birşeyler anlatıyor. Bu tartışma sürerken, bir süre sonra çoçuk ortamdan kovulur gibi uzaklaştırılıyor. Çocuk oturduğu yerden çekerek alınıyor ve elle ileriye itiliyor. Kürtçe konuşmalarda, çocuğa Enes Güran ile ilgili birşeyler kabul ettirilmek istendiği, koruma sözü verildiği belirtiliyor.
Mahkeme heyetince izlenen görüntüler dava dosyasına eklendi.
Mahkemenin, Türkçe ve Kürtçe konuşmaların yer aldığı görüntüyü uzman bilirkişilerce deşifre edilmesi için Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne göndereceği öğrenildi.
NARİN'İN BABASI ZOR DURUMDA KALABİLİR
Narin'in babası Arif Güran, son günlerde 8 yaşındaki kızının katil veya katillerini ortaya çıkartaracak yargılamaya odaklanmak yerine, her türlü delil ve iddiayı çürütmeye çalışıyordu. Baba Güran, cinayeti tek başına Nevzat Bahtiyar'ın işlediğini, kardeşi Salim Güran, tutuklu eşi Yüksel Güran ve oğlu Enes Güran'ın olaya karışmadığını, HTS kayıtlarının delil olmadığını ispata çalışıyordu.
Son olarak dava dosyasından sızan görüntülerde, 8 yaşındaki kızını kaybetmiş ve yasını tutan bir baba portresiyle uyumlu değildi. Arif Güran, duruşmalarda sürekli bayıldı, oysa tutuklanmasının ardından sanık oğlu Enes Güran'la yaptığı görüşmelerde baba oğul son derece neşeliydi.
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