Narin'den 19 gün sonra acı haber | Bakan Tunç: Sorumlular adalet önünde hesap verecekler!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da kaybolan ve bugün cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Narin'den 19 gün sonra acı haber | Bakan Tunç: Sorumlular adalet önünde hesap verecekler!

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin Güran evladımızdan gelen acı haber hepimizi derinden üzdü. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın ilk anından itibaren başlatılan soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan ya da olanlar, adalet önünde hesap verecektir."

Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran hakkında son dakika gelişmesi

Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran hakkında son dakika gelişmesi

Haberi Görüntüle

Öne Çıkan Video

Kahramanmaraş'taki deprem anı böyle görüntülendi

TÜRKİYE HABERLERİ

Otomobil belediye otobüsüne çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Otomobil belediye otobüsüne çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

İzmir Hava Durumu | İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 8 Eylül 2024

İzmir Hava Durumu | İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 8 Eylül 2024

Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 8 Eylül 2024

Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 8 Eylül 2024

Manisa Hava Durumu | Manisa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 8 Eylül 2024

Manisa Hava Durumu | Manisa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 8 Eylül 2024

Kahramanmaraş Hava Durumu | Kahramanmaraş İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 8 Eylül 2024

Kahramanmaraş Hava Durumu | Kahramanmaraş İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 8 Eylül 2024

Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 8 Eylül 2024

Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 8 Eylül 2024

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...