Narin'in adı Kilis'teki bir parka verildi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ismi, Kilis'te bir parka verildi.

Narin'in adı Kilis'teki bir parka verildi
SON DAKİKA HABERİ: Narin soruşturmasında kritik görüşme çözümlendi: Henüz bende değil, daha ölmemiş

SON DAKİKA HABERİ: Narin soruşturmasında kritik görüşme çözümlendi: Henüz bende değil, daha ölmemiş

Haberi Görüntüle

Kilis Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyarbakır'da katledilen Narin Güran'ın ismi Barış Mahallesi'nde yapılan parkta yaşatılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, hayattan, okulundan, sevdiklerinden ve oyunlarından koparılan Narin'in isminin parkta daima anılacağını belirtti.

Narin'i unutmayacaklarını aktaran Bilecen, şunları kaydetti:

"Bizim mücadelemiz, çocuklarımızın üzerine uzanan karanlık ellere ve zihniyetlere karşı. Narin'i asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Diyarbakır'dan Kilis'e, Edirne'den Kars'a kadar her bir çocuğun hak ettiği gibi, güven içinde çocukluğunu yaşayabilmesi için mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz."

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Özel okul kantinlerinde iki kat zam

TÜRKİYE HABERLERİ

Devlet Bahçeli ile ilgili paylaşımlar | MHP'li Yalçın: Genel Başkanımızın yıpratılmasına izin vermeyeceğiz, suç duyurusunda bulunuyoruz

Devlet Bahçeli ile ilgili paylaşımlar | MHP'li Yalçın: Genel Başkanımızın yıpratılmasına izin vermeyeceğiz, suç duyurusunda bulunuyoruz

Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü FETÖ mensubu 5 kişi yakalandı

Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü FETÖ mensubu 5 kişi yakalandı

Bahçeli'den Mevlit Kandili mesajı

Bahçeli'den Mevlit Kandili mesajı

Bursa'da çevreyi kirleten sürücülere ceza yazıldı

Bursa'da çevreyi kirleten sürücülere ceza yazıldı

Meclis ne zaman açılacak? Yeni yasama yılı yoğun mesaiyle başlayacak

Meclis ne zaman açılacak? Yeni yasama yılı yoğun mesaiyle başlayacak

Sırbistan'da zorunlu askerlik 75 gün olacak

Sırbistan'da zorunlu askerlik 75 gün olacak

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...