Narin'in ağabeyi Diyarbakır Barosu'na başvurdu

Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, Narin Güran cinayeti soruşturmasıyla ilgili son gelişmeleri paylaşarak, henüz Adli Tıp Kurumu'ndan ölüm sebebine dair raporun dosyaya ulaşmadığını belirtti. Soruşturma sürecinde DNA örneklerine dair raporların geldiğini, ancak yeni bir gelişme olmadığını ifade etti.

Narin'in ağabeyi Diyarbakır Barosu'na başvurdu

Nahit Eren, Narin’in ağabeyi Baran Güran’ın Barosu’na yaptığı başvuru üzerine, baronun soruşturmaya resmen müşteki olarak katıldığını açıkladı. Baran Güran, kardeşini öldürenlerin "kim olursa olsun tespit edilmesini ve hak ettiği cezayı alması için" barodan hukuki destek talep etti. Diyarbakır Barosu da savcılıkla bu süreçte aktif iletişimde içinde olacağını ve soruşturmayı daha yakından takip edeceğini belirtti. Nahit Eren, Baran Güran'ın vekili olarak dosyaya vekaletnameyi sunduklarını açıkladı.

Öte yandan Nahit Eren, gözaltında olan Hediye Güran'ın ifade işlemlerinin devam ettiği belirtti. Eren, Adli Tıp raporlarının beklendiği ve bugün, en kötü gözaltı süresi sona ereceği için yarın, Hediye Güran'ın adliyeye sevk edileceği konusunda soruşturma savcılarından bilgi aldıklarını söyledi.

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