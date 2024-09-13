Narin'in ağabeyi Enes Güran'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı

Diyarbakır’da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili soruşturmada "kasten öldürmeye iştirak" suçlamasıyla tutukluluğu talep edilen Ağabey Enes Güran'ın ifadesi ortaya çıktı.



Savcılık tarafından Ağabey Enes Güran'a olay sonrasında gözünde oluşan morluk soruldu. Ağabey, "Narin’i mısır tarlasında arıyordum. O esnada mısır koçanları vücudumuzu her yerine çarpıyordu. Daha sonra bir hastanede kimliği belirsiz, Narin olduğu değerlendirilen bir çocuk ihbarı olduğunu söylediler, hastaneye gittim. Ambulansa konulan birisi vardı. O yüzden Narin olmadığını anladım ve köye geri döndük. Döndüğümüzde üzüntüden kendime birkaç defa yumruk attım. Morluk, mısır koçlarının mı yoksa benim kendi yüzüme doğru attığım yumruklardan mı kaynaklandığını tam olarak bilmiyorum." diye yanıt verdi.

KOLUNDAKİ ISIRIK



Narin Güran'ın ağabeyi, kolundaki ısırık konusunda ise şunları söyledi:



"Hatırladığım kadarıyla Narin'in kaybolduğu 3. gün evimize gelenler oluyordu ve evde herkes ağlamaya başladı. Bende o an çok üzüldüm. Ağlarken babamın beni görerek üzülmemi istemediğim için kolumu üzerine kapatarak ağlamıştım. O esnada sinirden kolumu ısırdım. Isırık izi bu sebeple oluştu. Kesinlikle kolumu kardeşlerime ya da başka biri herhangi bir sebeple ısırmadı."



NARİN'İN ÖLÜM HABERİNİ CANLI YAYINA GİRİP GÖRDÜM



Ağabey Enes Güran, Narin'in ölüm haberini canlı yayına girip gördüğünü ifade etti. Ağabey Güran ifadesinde acı haberin duyulması üzerine kadınların even balkonunda kavgaya tutuştuklarını, teyzesinin kendisine Melike Güran'ın "ben böyle olacağını biliyordum" dediğini iddia etti.



Enes Güran ifadesinde, "Canlı yayına girdim, haberi gördüm. Eve döndüğümde herkesin ağladığını görünce bende ağlamaya başladım. O sırada ben bizim evin balkonunda iken kadınların kavga ettiğini gördüm. Oraya gittiğimde teyzem Yasere ve Melike'nin tartıştığını gördüm. Onları ayırırken ne olduğunu sorduğumda teyzem bana Melike GÜRAN'ın "ben böyle olacağını biliyordum" şeklinde konuşması üzerine tartıştıklarını söyledi. O sırada Birsen'de teyzem Yasere saldırmaya çalışıyordu. Maşallah Güran'da gelip araya girince ayırdık. Maşallah Güran, kızları Melike ve Birsen'i uzaklaştırdı. Bende teyzemi biraz uzaklaştırdım ve bizim eve götürdüm. O esnada bir kadın "erkekler sizin yüzünüzden birbirine girdi" diyerek bağırdı ancak bunu kimin söylediğini görmedim. Ben o gün bir süre sonra Jandarma tarafından alınarak bugüne kadar da gözaltında bulunmaktayım." ifadesini kullandı.



NEVZAT BAHTİYAR'IN İFADESİ SORULDU



Ağabey Enes Güran'a itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi soruldu. Ağabey Güran, "Kardeşim Narin'i öldürüp saklaması için Nevzat'ı tehdit ettiğini veya para teklif ettiğini düşünmüyorum. Çünkü Nevzat ekonomik olarak durumu iyi olmayan, gücü zayıf bir kişiliktir. Kendisine böyle bir teklif yapılsa dahi para teklif edilse dahi Nevzat’ın bunu yapacağına ihtimal vermiyorum. Ailesiyle olan ilişkisi de köyde çok fazla güçlü değildir ve dediğim gibi zayıf bir karakterdir. Ailemizde Nevzat’ın bu duruma karışmış olabileceğini sanmıyorum." diye ifade verdi.