Narin'in babası Arif Güran, serbest kaldıktan sonra ilk kez konuştu

Diyarbakır’da Narin Güran cinayetinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınıp sevk edildiği savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılan baba Arif Güran köye döndü.

Serbest bırakılmasından sonra ilk kez açıklama yapan baba Güran özetle şunları söyledi:

"KIZIMIN ACISINI YAŞAYAMIYORUM"



"Temennim kızımın sağ olmasıydı. Ölü bulunması bile, şu an kızımın bir mezarı bile olması bu da devletin bir çabasıydı illaki. Bu soruşturmayla ilgili şu an zaten gizlilik karar var. Zaten bu süreçte devlet elinden fazlasını yapıyor ve yapmaya çalışıyor. Allah'ın izniyle kim olursa olsun devlet çıkaracak. Kim yakalanmışsa, kim tutuklanmışsa devlet bunları hepsini çıkaracak. Savcıya ilk ifadem ve son ifadem de aynı ifadedir. Şu an dosyayla ilgili ben bir şeyler söylemek istemiyorum. Bunlar devletin vereceği, devletin savcıları zaten gereken neyse sizinle de basınla da herkesle görüşüyor. Benimle herhangi bir şey paylaştıkları yok. Ben de her şeyi sizden duyuyorum. Sizden ricam bu yalan haberlerle, bu dedikodularla yani kızımın acısını yaşayamıyorum. Bazı farklı tanımadığınız insanların mezarına gelip kızımın fotoğrafını çeken fenomenler rica ediyorum nemalanmasınlar. Jandarmamız elinden geleni yapıyor ve yapmaya da devam ediyor. Süreç devam ediyor. Sürecin bittiği bir şey yok. Kızımın cenazesi bulunduğu doğrudur. Ama netice olarak sadece bununla bitmeyecek, Bitmiyor. Şu an devlet, savcı, araştırmalar devam ediyor. Bunu da hep beraber göreceğiz.



"BUNU YAPANLARI ALLAH KAHRU PERİŞAN ETSİN, ÇEKİRDEK BİR AİLEYDİK"

Bunu yapanları Allah kahru perişan etsin. Rabb'im onların evine de bu ateşi düşürsün. Kim bizden ne istedi? Çekirdek bir aileydik. Lüks bir hayatımız, böyle şatafatlı bir hayatımız yok. Çekirdek bir aileydik. Neticede soruşturma devam ediyor. Soruşturmayla ilgili biz de devletten sizin gibi bilgi alıyoruz. Devlet kimden şüpheleniyorsa alabilir. Devlet onu da alabilir. Devlet herkesi alabilir. Devlet beni de alabilir. Bu soruşturmanın selameti için devlet herkesi alabilir. Bu soruşturma bitene kadar bütün köyde alınabilir. Ama netice olarak bu işi devlet çözecek, ben buna inanıyorum. Devlet kızımın kanını yerde bırakmayacak. Şüphelendiğim konular olsa da ben jandarmayla paylaştım. Ben jandarmadan habersiz bir şey yapmadım. Devlet Allah'ın izniyle her şeyi çıkaracak. Yani savcılarımız her şeyi çıkaracak. Sizden ricam biraz bu medya konumunda bazı insanlar benim ailemin içinde çok fazla yorumlar yapıyor. Valiliğin, bakanlığın yaptığı açıklama neyse doğrudur. Başka şeylerin hepsi yalandır.



"İNSANLARIN ÇİRKİN YÜZÜ GÖZÜKMÜYOR MAALESEF"



O şahıs (Nevzat Bahtiyar) her akşam gelip camide oturduğu zaman her akşam benim yanımda gelip oturan bir insan ve insanların çirkin yüzü gözükmüyor maalesef. Hangi devirde yaşıyoruz? Eğer devlet öyle diyorsa öyledir. Devlet savcılarımız ne diyorsa o şekildedir. Tabii onun verdiği ifade sadece tek değil. Dört beş tane çelişkili ifadeler var. Bu da savcılarımızın işidir. Bizim işimiz değil. Eğer biz o kadar bilseydik, o kadar güçlüysek biz kızımızı devletten önce bulurduk. Demek ki biz bulamadığımız için devlet bulduğu için bu devletin sorunudur, benim sorunum değil.



"İNANIYORUM ADALET YERİNİ BULACAK"

Köy burada köy burada yaklaşık 90 hanelik bir köydür. Burada beş altı tane ayrı ayrı soy isimle yaşayan insanlar. Dedelerimizden kalma sadece bu köyde hepsi yüzde 90'ı Güran olarak değil ki. Güran sadece burada 10 ev 12 ev. Aslanlar burada 10 ev. Kayalar burada 10 ev. Dinçler burada 5-6 ev. Yani burada herkes burada yüz yıllardır bu köydedir. Bugün değil. Ama netice olarak neyin ne olduğunu ben bilmiyorum. Eğer bilseydim zaten söylerdim. Burada savcılarımız. Allah onlardan razı olsun. Elinden geleni bir de jandarma yapıyor. İnanıyorum adalet yerini bulacak.

"DEVLETİMİZ KATİLİ ORTAYA ÇIKARACAK"

Allah hepinizden razı olsun. Türk halkı benim kızıma sahip çıkmıştır. Allah onlardan razı olsun. İnşallah devletimiz bu katil insanı da ortaya çıkarır."