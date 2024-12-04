Narin'in katili bulunmak üzere. Cesetteki kıl abisi ve annesiyle uyumlu

Narin cinayeti konusunda önemli bir iddia aktarıldı. Diyarbakır'daki duruşmaları başından beri izleyen ve sanıklara çok ayrıntılı sorular yönelten eski baro başkanı Avukat Nahit Eren, sosyal medya hesabından, dava dosyasına sunulan bir raporu paylaştı. Eren, paylaştığı raporun, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na ait olduğunu belirtti. Eren'in aktardığına göre rapor, Narin'in cesedi bulunduğu sırada elinden alınan kıl parçaları delillerine ilişkin. Eren, şu iddiayı aktardı:

"DNA ANNE VE ABİSİYLE UYUMLU"

"DNA açısından olumlu sonuç alınmayan saç örnekleri üzerinde Mitokondriyal DNA çalışması yapılabilmektedir.(Sadece İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılabildiği bilgisi verilmiştir) Mitokondriyal DNA; sadece anneden çocuğa aktarılan ve aynı annesel soy ağacındaki bireylerde (kardeşler, anneanne, teyze, dayı, teyze çocukları gibi) aynı olduğundan şahısların aynı annesel soydan gelip gelmediklerine dair bilgi sağlamaktadır. Narin’in avucunda ve siyah şortu üzerinde bulunan 29 cm’lik saç örnekleri ile yine üzerinden alınan biri 11 diğeri 16 cm’lik kıl örnekler İstanbul Adli Tıp Kurumunca Mitokondriyal DNA çalışmasına konu edilmiştir. Söz konusu saç ve kıl örnekleri Narin’in, Anne Yüksel Güran’ın ve abi Enes Güran’ın Mitokondriyal DNA baz dizilimi ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir."

KILLAR SAÇA AİT

Raporda 11,16 ve 29 santimetre uzunluğunda olduğu belirtilen kıllar, saç kılı. Narin'in cesedi üzerinde yapılan adli tıp incelemelerinde küçük kızın boğularak, boynuna ve göğsüne baskı yapılarak öldürüldüğü anlaşılmıştı. Narin'in kısa süren bir boğuşma sonrası yaşamını yitirdiği tahmin ediliyordu. Avuç içi ve şortuna takılı kalan kıllar bir boğuşma, direnme yaşandığı, bu sırada saç tellerinin koparıldığı izlenimi de yaratıyor.

KILLAR CESET BULUNUNCA FARKEDİLDİ

Narin'in cesedi dere kenarında bulununca, ayrıntılı delil incelemesi yapılmıştı. Diyarbakır Adli Tıp Kurumu, ceset üzerindeki incelemesi sırasında muhtelif kıl parçaları buldu. Köklü olduğu belirtilen kıllar, "Sol avuç içinde bulunan saç ve kıl örnekleri. Köksüz kıl olduğu tespit edilen örnekler: Atlet üzerinden alınan kıl örneği, şort üzerinden alınan kıl örneği." olarak sıralandı. Bu örnekler üzerinde ilk yapılan incelemelerde, kime veya kimlere ait olduğuna ilişkin sonuca varılamadı, daha ayrıntılı inceleme yapılması istendi.

ENES GÜRAN ADLİ TIP RAPORUNU SORUYORDU

Narin cinayetine ilişkin soruşturma sırasında tutuklanan abisi Enes Güran, cezavinde kayıt altına alınan telefon görüşmesinde, ısrarla adli tıp raporunu sordu. Enes Güran, bu görüşmesinde, önce Narin'in diş macununu kullandığını, devamında ise diş fırçasını kullandığını söylüyordu ve bu durum dikkat çekmişti. Enes Güran'ın bu ifadeleri, küçük kızda DNA izlerinin çıkmasından endişe ettiğine ilişkin iddiaları da gündeme getirmişti.