Narkoçelik-8 operasyonunda polislere ateş açıldı: 5 şüpheli yakalandı

Paylaşımında, "Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullanan Yerlikaya, operasyonlar sonucu 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet otomotik tabanca, 1 adet uzun namlulu otomotik silah, 1 adet otomotik av tüfeği, 5 adet hassas terazi, 11 adet ise telefon ele geçirildiğini açıkladı.



Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şahıslara yönelik İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir adrese düzenlenen "NARKOÇELİK-8" operasyonunda polis ekiplerimize ateş açılması sonucu çatışma çıkmış, Kahraman polisimiz çatışmada 1️⃣'i yaralı olmak üzere 5️⃣ şüpheliyi yakalamıştır❗



Aziz… pic.twitter.com/5TS7ygYFfr — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 26, 2024 NTV’yi sosyal medyadan takip edin