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Narkoçelik-8 operasyonunda polislere ateş açıldı: 5 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen Narkoçelik-8 operasyonunda polis ekiplerine ateş açıldığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, 5 şüphelinin de yakalandığını belirtti.

Narkoçelik-8 operasyonunda polislere ateş açıldı: 5 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonun ayrıntılarını paylaşan Yerlikaya, 5 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Narkoçelik-8 operasyonunda polislere ateş açıldı: 5 şüpheli yakalandı - 1

Paylaşımında, "Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullanan Yerlikaya, operasyonlar sonucu 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet otomotik tabanca, 1 adet uzun namlulu otomotik silah, 1 adet otomotik av tüfeği, 5 adet hassas terazi, 11 adet ise telefon ele geçirildiğini açıkladı.

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