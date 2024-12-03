Narkoçelik operasyonları sürüyor: Üç haftada 2 bin 248 zehir tacirine gözaltı

Uyuşturucuyla mücadele sürüyor. Son üç haftada yurt genelinde düzenlenen Narkoçelik operasyonlarında 2 ton 12 kilogram uyuşturucu madde ile 890 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarda 2 bin 248 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Narkoçelik operasyonları sürüyor: Üç haftada 2 bin 248 zehir tacirine gözaltı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelinde gerçekleştirilen Narkoçelik operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.

Son üç haftada yapılan operasyonlarda 2 ton 12 kilogram madde ele geçirildiğini bildiren Bakan Yerlikaya, bu operasyonlarda 890 bin uyuşturucu hap ele yakalandığını açıkladı.

Narkoçelik operasyonları sürüyor: Üç haftada 2 bin 248 zehir tacirine gözaltı - 1

Bakan Yerlikaya operasyonlarda 2 bin 248 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yerlikaya, “Toplumumuzun geleceğini ve huzurunu tehdit eden zehir tacirlerine karşı hep birlikte duyarlı olmalı ve kararlı bir şekilde mücadele etmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

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