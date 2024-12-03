Narkoçelik operasyonları sürüyor: Üç haftada 2 bin 248 zehir tacirine gözaltı
Uyuşturucuyla mücadele sürüyor. Son üç haftada yurt genelinde düzenlenen Narkoçelik operasyonlarında 2 ton 12 kilogram uyuşturucu madde ile 890 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarda 2 bin 248 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelinde gerçekleştirilen Narkoçelik operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.
Son üç haftada yapılan operasyonlarda 2 ton 12 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildiren Bakan Yerlikaya, bu operasyonlarda 890 bin uyuşturucu hap ele yakalandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya operasyonlarda 2 bin 248 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
Yerlikaya, “Toplumumuzun geleceğini ve huzurunu tehdit eden zehir tacirlerine karşı hep birlikte duyarlı olmalı ve kararlı bir şekilde mücadele etmeliyiz.” ifadelerini kullandı.
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