Narkoçelik operasyonları sürüyor: Üç haftada 2 bin 248 zehir tacirine gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelinde gerçekleştirilen Narkoçelik operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı. Son üç haftada yapılan operasyonlarda 2 ton 12 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildiren Bakan Yerlikaya, bu operasyonlarda 890 bin uyuşturucu hap ele yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya operasyonlarda 2 bin 248 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.



Yerlikaya, “Toplumumuzun geleceğini ve huzurunu tehdit eden zehir tacirlerine karşı hep birlikte duyarlı olmalı ve kararlı bir şekilde mücadele etmeliyiz.” ifadelerini kullandı.