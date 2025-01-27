"Narkokapan-10" operasyonunda 197 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da uyuşturucuya yönelik düzenlenen "Narkokapan-10" operasyonuna ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; operasyon kapsamında 213 zehir tacirinin yakalandığını bildirdi.

Yakalanan şüphelilerin 197'si tutuklanırken 13'ü hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor.

Ayrıca, operasyonlar sonucu 25 kilogram bonzai, bin 260 adet uyuşturucu hap, muhtelif miktarda skunk, kokain, eroin ve metamfetamin ile 6 adet hassas terazi, 1 adet vakum makinesi, 9 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet uzun namlulu otomatik silah ile çok miktarda döviz ve Türk lirası ele geçirildi.