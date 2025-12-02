"Narkokapan Antalya-2" operasyonunda 455 tutuklama

Geçen hafta 17 ilde “Narkokapan Antalya-2” operasyonu düzenlendi.

Operasyonda yakalanan şüphelilerden 502'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 455'i tutuklandı, 47'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

ÇOK SAYIDA EKİP VE PERSONEL GÖREV ALMIŞTI

Polis ekiplerince 27 Kasım'da Antalya merkezli Adana, Afyon, Çorum, İstanbul, Kilis, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Ordu, Yozgat, Diyarbakır, Şanlıurfa, Samsun ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 506 şüpheli yakalanmıştı.

Operasyonda, 2 bin 753 personel ve 609 ekip görevlendirilmiş, bir helikopter, iki insansız hava aracı (İHA), üç drone, bir deniz aracı, 35 narkotik dedektör köpeği kullanılmıştı.

Öte yandan Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmayla ilgili 2 başsavcı vekili ve 11 savcı görevlendirilmişti.