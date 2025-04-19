Narkokapan operasyonu: 138 şüpheli tutuklandı
Ankara'da düzenlenen "Narkokapan" uyuşturucu operasyonunda 138 şüpheli tutuklandı.
Ankara Valiliği, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde başlatılan "Narkokapan-Ankara" operasyonunda 626 farklı adreste 635 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonda, birinci gün nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 138'i 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklandı. Diğer şüphelilerin ifade alma işlemlerine devam edildiği öğrenildi.
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