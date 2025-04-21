Narkokapan operasyonu: Tutuklu sayısı 620'ye yükseldi

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olan "Narkokapan-Ankara" operasyonunda tutuklu sayısı 620'ye yükseldi.

Narkokapan operasyonu: Tutuklu sayısı 620'ye yükseldi

ve Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, 17 Nisan'da ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik, Ankara merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerden şu ana kadar 620'si emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliklerince tutuklandı.

'Narkokapan-Ankara Operasyonu' çerçevesinde ifade alma ve sorguya sevk işlemleri devam ediyor

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