Narkotik köpeği, klimaların arasında binlerce uyuşturucu yakaladı

Kocaeli'de durdurulan klima yüklü tırda yapılan aramada 397 bin uyuşturucu hap, 7 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Narkotik köpeği, klimaların arasında binlerce uyuşturucu yakaladı

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Gebze ilçesinde klima yüklü TIR durduruldu.

Narkotik köpeği, klimaların arasında binlerce uyuşturucu yakaladı - 1

Narkotik köpeği ile yapılan aramada, köpeğin tepki vermesi üzerine ekipler detaylı inceleme yaptı. Tırda yapılan aramada, 220 kilo ağırlığında 397 bin adet sentetik ecza ve 7 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

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