Narkotik köpeği, klimaların arasında binlerce uyuşturucu yakaladı

Narkotik köpeği ile yapılan aramada, köpeğin tepki vermesi üzerine ekipler detaylı inceleme yaptı. Tırda yapılan aramada, 220 kilo ağırlığında 397 bin adet sentetik ecza ve 7 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi.



Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.