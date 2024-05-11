Narkotik köpeği tepki verdi, aracın bagajından paket paket uyuşturucu çıktı

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Samsun girişinde durdurulan otomobilde narkotik dedektör köpeği Sam ile yapılan aramada araca zulalanmış paket paket uyuşturucu ele geçirildi. Sam'ın aracın arka bagaj kapağı içine tepki vermesi üzerine narkotik polisi zulaları patlattı ve uyuşturucuları ele geçirdi.

Narkotik polisi, Derecik Mahallesi ile Karadeniz Mahallesi’nde bulunan 4 ayrı adrese operasyon düzenledi. Söz konusu operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların araç, ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda toplamda 677 gram metamfetamin, 198 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 192 adet ecstasy, 37.20 gram kokain, 70 adet sentetik ecza, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 25 bin TL para, 2.15 gram kenevir tohumu ve 9 adet tabanca fişeği ele geçirildi.



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Olayla ilgili M.K., Y.K., R.D., G.M., A.B., E.Z.A., E.A., U.O., Ö.K., O.S., T.T. ve R.K. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, yakalanan şahıslardan Ö.K.'nin uyuşturucu madde kullanmak suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile Ö.S. nin 2 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.