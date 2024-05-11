Narkotik köpeği tepki verdi, aracın bagajından paket paket uyuşturucu çıktı

Samsun'da narkotik dedektör köpeği, otomobilin bagaj kapağı içine zulalanmış paket paket uyuşturucu buldu. 12 kişi gözaltına alındı.

Narkotik köpeği tepki verdi, aracın bagajından paket paket uyuşturucu çıktı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini aldı ve takip başlattı.

ARKA BAGAJ KAPAĞINA ZULALANMIŞ BULUNDU

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Samsun girişinde durdurulan otomobilde narkotik dedektör köpeği Sam ile yapılan aramada araca zulalanmış paket paket uyuşturucu ele geçirildi. Sam'ın aracın arka bagaj kapağı içine tepki vermesi üzerine narkotik polisi zulaları patlattı ve uyuşturucuları ele geçirdi.

Narkotik köpeği tepki verdi, aracın bagajından paket paket uyuşturucu çıktı - 1

Narkotik polisi, Derecik Mahallesi ile Karadeniz Mahallesi’nde bulunan 4 ayrı adrese operasyon düzenledi. Söz konusu operasyonda madde ticareti yapan şahısların araç, ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda toplamda 677 gram metamfetamin, 198 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 192 adet ecstasy, 37.20 gram kokain, 70 adet sentetik ecza, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 25 bin TL para, 2.15 gram kenevir tohumu ve 9 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

12 GÖZALTI

Olayla ilgili M.K., Y.K., R.D., G.M., A.B., E.Z.A., E.A., U.O., Ö.K., O.S., T.T. ve R.K. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, yakalanan şahıslardan Ö.K.'nin uyuşturucu madde kullanmak suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile Ö.S. nin 2 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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