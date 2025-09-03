Narkotik operasyonunda şüpheli paketten gaz yayıldı: 9 polis öldümden döndü

Bolu Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde Anadolu Otoyolu’nda şüphe üzerine yabancı plakalı bir otomobili durdurdu.



Detaylı incelemede, aracın yakıt deposunda şüpheli madde olduğu tespit edildi.



Depodan çakıralın maddeyi incelemek isteyen polislerden 9’u, paketten yayılan gaz nedeniyle zehirlendi.



Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.



9 polis memuru İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif, Nükleer (KBRN) Ünitesi’ne kaldırıldı.



Polis memurlarından 2’si yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınırken, 1'i taburcu edildi.



VALİLİK: HAYATİ TEHLİKE YOK



Bolu Valiliği’nden olaya ilişkin yapılan açıklamada; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri devam eden 2 polis memurunun hayati tehlikeleri bulunmamakla birlikte tedbiren yoğun bakım ünitesinde tutulduğu belirtildi.



Açıklamada 3 personelin serviste, 3 personelin ise ayakta tedavilerinin devam ettiği 1 polis memurunun da taburcu edildiği vurgulandı.

