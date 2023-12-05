NARVAS nedir, ne için kullanılır? NARVAS projesi ne zaman kullanılacak?

NARVAS, Narkotik Vaka Analiz Sistemi'dir. Uyuşturucuyla mücadelede bir yazılım projesi olan NARVAS ile ilgili Bakan Yerlikaya açıklamalarda bulundu.



Açıklama şu şekilde;



"Vatandaşlarımız tarafından yapılan bildirim, ihbarların, analiz edilmesine, yoğunluk haritası oluşturulmasına, yer ve zaman odaklı operasyonları sağlamaya çalışan bir yazılım projesidir.

Bütün ihbarları NARVAS ile doğru kabul ediyor ve işlem yapıyoruz. NARKO alan bölgeleri oluşturuyoruz. 1 Ocak 2024 tarihi itibari ile NARVAS projesini 81 ilimizde yaygınlaştırmayı planlıyoruz."

1 OCAK 2024'TE KULLANIMA AÇILACAK



Narkotik vaka analiz sistemi (NARVAS) projesi ile 9 bin 675 ihbar alındı, 59 bin şahıs sorgulandı. NARVAS projesi 1 Ocak 2024 itibarıyla tüm Türkiye'de kullanılacak.