NARVAS nedir, ne için kullanılır? NARVAS projesi ne zaman kullanılacak?

Narkotik vaka analiz sistemi (NARVAS), sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında oluşturulan NARVAS projesini tüm Türkiye kullanabilecek. Peki, NARVAS nedir, ne için kullanılır? NARVAS projesi ne zaman kullanılacak?

NARVAS nedir, ne için kullanılır? NARVAS projesi ne zaman kullanılacak?

NARVAS, Narkotik Vaka Analiz Sistemi'dir. Uyuşturucuyla mücadelede bir yazılım projesi olan NARVAS ile ilgili Bakan Yerlikaya açıklamalarda bulundu.

Açıklama şu şekilde;

"Vatandaşlarımız tarafından yapılan bildirim, ihbarların, analiz edilmesine, yoğunluk haritası oluşturulmasına, yer ve zaman odaklı operasyonları sağlamaya çalışan bir yazılım projesidir.

Bütün ihbarları NARVAS ile doğru kabul ediyor ve işlem yapıyoruz. NARKO alan bölgeleri oluşturuyoruz. 1 Ocak 2024 tarihi itibari ile NARVAS projesini 81 ilimizde yaygınlaştırmayı planlıyoruz."

1 OCAK 2024'TE KULLANIMA AÇILACAK

Narkotik vaka analiz sistemi (NARVAS) projesi ile 9 bin 675 ihbar alındı, 59 bin şahıs sorgulandı. NARVAS projesi 1 Ocak 2024 itibarıyla tüm 'de kullanılacak.

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