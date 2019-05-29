Serkan Gölge, infaz hakimliğinin kararıyla denetimli serbestlik kapsamında tahliye edildi. FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım suçundan 4 yıl 12 ay hapis cezasına çarptırılan Gölge, İskenderun T Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunuyor.
Konuya ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, "Haberi memnuniyetle karşılıyoruz" dedi. Ayrıca, Gölge'nin bir an önce evine dönmesi konusunda emin olacağız" açıklamasını yaptı.
Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'da görev yapan Gölge, 15 Temmuz darbe girişiminden bir hafta sonra Hatay'da tutuklanmıştı.
Gölge'nin 'terör örgütü üyeliğinden' aldığı 7,5 yıl hapis cezası, daha sonra 'terör örgütüne yardıma' çevrilerek 5 yıla düşürülmüştü.
NASA çalışanı Serkan Gölge, denetimli serbestlikle tahliye edildi
NTV HaberTürkiye
FETÖ'ye yardım etmek suçundan hükümlü Türk asıllı ABD vatandaşı Serkan Gölge, denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak tahliye edildi.
Serkan Gölge, infaz hakimliğinin kararıyla denetimli serbestlik kapsamında tahliye edildi. FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım suçundan 4 yıl 12 ay hapis cezasına çarptırılan Gölge, İskenderun T Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunuyor.