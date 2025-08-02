NASA ile Rusya uzay istasyonu için anlaştı

NASA ile Roscosmos başkanları 7 yıl sonra ilk kez yüz yüze görüştü, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ilişkin anlaşma sağlandı.



Açıklama Roscosmos Başkanı Dmitri Bakanov'dan geldi.



Bakanov, ABD Ulaştırma Bakanı ve NASA'nın Geçici Direktörü Sean Duffy yaptığı görüşmenin ardından Moskova’da konuştu.



Roscosmos Başkanı istasyon'un 2028'e kadar kullanılması konusunda NASA Direktörü ile anlaştıklarını söyledi.



Roscosmos Başkanı ayrıca Rusya ve ABD’nin, gelecekte yeni istasyonların uzaya fırlatılması konusunda işbirliği yapacağını da ifade etti.



NASA ile Roscosmos başkanları arasındaki son yüz yüze görüşme 2018’de gerçekleşmişti.

