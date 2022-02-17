Nasihat verdi kalbinden bıçaklandı

İstanbul Bağcılar'da, nasihat verdiği genç tarafından kalbinden bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.



Olay geçen salı günü Kirazlı'da bulunan bir börekçide yaşandı. İddiaya göre 37 yaşındaki 3 çocuk babası Abdulcelil Deniz, börekçide kahvaltı yaptığı sırada Sınar Saka'nın sözlerine kulak misafiri oldu.

Saka'nın platonik aşk yaşadığını söylemesi üzerine iddiaya göre Deniz, "Takma kafana, sana kız mı yok" dedi. Buna sinirlenen Saka, Deniz'i kalbinden bıçaklandı.

TUTUKLANDI

Hastaneye kaldırılan Abdulcelil Deniz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sınar Saka ise kısa sürede polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Saka tutuklandı.



Abdulcelil Deniz kılınan cenaze namazının ardından Yeni Taya Kadın Mezarlığa defnedildi.

