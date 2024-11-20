Nasuh Mahruki tutuklandı

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 12 Kasım'da yaptığı paylaşımlara ilişkin soruşturmada ifade vermek için avukatları ve yakınlarıyla beraber İstanbul Adalet Sarayı'na gitti.



Basın mensuplarına daha sonra açıklama yapacağını dile getiren Mahruki, savcılıkta ifade verdi.



Mahruki, bunun ardından "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiası kapsamında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.



Nöbetçi sulh ceza hakimliği Mahruki'nin tutuklanmasına karar verdi.

"NE İLE SUÇLANDIĞIMI BİLMİYORUM"

Nasuh Mahruki'nin mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı. Mesleğinin "motivasyon konuşmacısı" olduğunu ve aylık gelirinin 100 bin lira olarak beyan eden Mahruki ifadesinde şunları söyledi:

"Ben savcılıkta ifade vermiştim, o ifademi aynen tekrar ederim. O ifademde de belirttiğim üzere; neyle suçlandığımı bilmiyorum, savcılıkta ifademi verdim. Gayet güzel savunmamı yaptım, savcılık aşamasında suçluymuşum gibi bir izlenimde olmadım. Ne ile suçlandığımı bilmiyorum. Benim paylaşmış olduğum bilgiler gazeteciler ve siyasetçilerin yazmış olduğu yazı ve kupürleridir.

"SUÇSUZUM, SERBEST BIRAKILMAMI TALEP EDERİM"

Hiçbirisini yanıltıcı bir bilgi olarak yayımlamadım, hepsinin belgesi elimdedir. Bir şekilde kamuoyunun ve mahkemenin algısını yanıltmak için kötü niyetli kişiler tarafından, yüzlerce kişi tarafından paylaşılmıştır. Tamamen bir algı oluşturulmuştur. Bana ne ile suçlandığıma dair soru sorulur ise savunmamı bu doğrultuda yapabilirim. Söz konusu yayımlar benim uydurduğum şeyler değildir, bu paylaşımların hangisinin yanlış olduğunu dahi bilmiyorum. Suçsuzum, serbest bırakılmamı talep ederim."