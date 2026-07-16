15 Temmuz darbe girişimine ilişkin paylaşımı gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 16 Temmuz'da gözaltına alınan eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bir sosyal medya platformundan 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin paylaşım yapan Mahruki hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.

Mahruki, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Nasuh Mahruki bu sabah saatlerinde tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Mahruki çıkarıldığı mahkemece "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Nasuh Mahruki'nin emniyetteki ifadesi de ortaya çıktı. Mahruki "Paylaşım hakkında üzerime atılı olan 'halkı kin, nefret ve düşmanlığa sürükleme veya aşağılama' suçunu işlemedim. Üzerime atılı suçlamayı bu paylaşımdan nasıl çıkardıklarını anlamadım. Böyle bir niyetle paylaşım yapmadım." iddialarını dile getirdi.

NASUH MAHRUKİ KİMDİR?

Nasuh Mahruki 21 Mayıs 1968 tarihinde İstanbul'da doğdu, Şişli Terakki Lisesi'nin ardından 1992'de Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu.

Dağcılık sporuyla 1988 yılında Bilkent Üniversitesi Doğa Sporları Topluluğu'nda tanışan Mahruki, üç yıl boyunca topluluğun başkanlığını yaptı.

AKUT'un kurucu üyesi olan Mahruki, AKUT Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekte iken 28 Kasım 2016'da Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etti.

Nasuh Mahruki, 2019'da aldığı bir kararla da AKUT Onursal Başkanlık görevinden de istifa etti.