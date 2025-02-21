Nasuh Mahruki'nin cezası belli oldu

"Büyük Türk milleti, çok dikkatli ve uyanık olmalısın. İktidar ve YSK son bir kez daha seçimleri çalmak için tezgah kuruyor. Bilgisayar Mühendisleri Odası erken yapılacak bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde mutlaka senin adına denetim yapma yetkisine sahip olmalıdır. Denetlenmezlerse oylarımızı çalarlar, sahtesiyle değiştirirler ve seçimi yine yasa dışı kazanırlar. Bu Türkiye Cumhuriyeti’nin sonu olur ve bu son en kötü kabuslarınızda bile göremeyeceğiniz kadar korkunç olur."

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'nin, sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadelerle, halk arasında endişe, korku veya panik yaratma amacıyla hareket ettiği belirtiliyor.

Sosyal medya hesabından herkese açık paylaşım yapması ve çok sayıda kişi tarafından görülebilme imkanı olması nedeniyle aleniyet unsurunun bulunduğu ifade edilen iddianamede, paylaşımların içerikleri ve görüntülenme sayıları dikkate alındığında eylemin kamu barışını bozmaya elverişli olduğu değerlendiriliyor.

İddianamede, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen Mahruki hakkında ayrıca, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçundan soruşturma yürütüldüğü belirtiliyor.