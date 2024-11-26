Nasuh Mahruki'nin tutukluluğuna itiraz

Eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki, 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan başlatılan soruşturmada ifade vermişti. Mahruki, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 20 Kasım'da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.



MAHRUKİ'NİN AVUKATLARINDAN BAŞVURU



Mahruki'nin avukatları tutukluluğa itiraz etti. İstanbul 5.Sulh Ceza Hakimliği'ne sunulan dilekçede, "Müvekkil seçim güvenliği ve elektronik oylama ile ilgili endişelerini paylaştığı 2 paylaşımı nedeniyle tutuklanmıştır. Amacı seçim güvenliğine dikkat çekmek, seçim güvenliği ve elektronik oylama ile ilgili endişelerini takipçileri ile paylaşmaktır. Müvekkil hakkında verilen tutuklama kararının ifade özgürlüğü bağlamında da değerlendirilmesi gerekmektedir. Müvekkil hakkında açılan soruşturmadan haberdar olur olmaz avukat ile birlikte adliyeye gelip Savcılıkta ifade vermiştir. Tahliyesine karar verilmesini talep ederiz" ifadelerine yer verildi.