Nasuh Mahruki'ye gözaltı kararı

Arama Kurtarma Derneği AKUT'un eski başkanı Nasuh Mahruki, sosyal medya hesabından kendisi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.



Mahruki, paylaşımında dışarıda olduğu sırada polis ekiplerinin evine geldiğini belirtti, takipçilerinden sürecin takip edilmesini istedi.



YSK İDDİASI



Edinilen bilgiye göre, polis Nasuh Mahruki'ye ulaşamadı. 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Beşiktaş için bağımsız aday olarak seçimlere giren Mahruki'nin YSK'ya yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldığı iddia ediliyor.