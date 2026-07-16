Nasuh Mahruki'ye soruşturma

Arama Kurtarma Derneği'nun (AKUT) eski başkanı Nasuh Mahruki hakkında soruşturma başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmaya gerekçe olarak Mahruki'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin yaptığı bir sosyal medya paylaşımı gösteriliyor.

Başsavcılıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir sosyal medya platformunda Nasuh Mahruki isimli kullanıcı tarafından, 15 Temmuz darbe teşebbüsüne ilişkin yapılan paylaşım nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır."

NASUH MAHRUKİ KİMDİR?

Mahruki 21 Mayıs 1968 tarihinde İstanbul'da doğdu. Şişli Terakki Lisesi'nin ardından 1992'de Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu.

Dağcılık sporuyla 1988 yılında Bilkent Üniversitesi Doğa Sporları Topluluğu'nda tanıştı. Üç yıl boyunca topluluğun başkanlığını yaptı.

AKUT'un kurucu üyesidir. AKUT Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekte iken 28 Kasım 2016'da Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Mahruki, 2019'da aldığı bir kararla da AKUT Onursal Başkanlık görevinden de istifa etmiştir.